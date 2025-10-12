ETV Bharat / state

लखनऊ में गैंगरेप; 5 युवकों ने किशोरी से किया सामूहिक दुष्कर्म, मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार

लखनऊ : बंथरा थाना क्षेत्र में शनिवार को चार युवकों ने किशोरी से सामूहिक गैंगरेप की दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया. दरिंदों के चंगुल से छूटी किशोरी किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई. परिजन आननफानन हरौनी चौकी पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. राजधानी में सामूहिक दुराचार की सूचना फ्लैश होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. इसके बाद डीसीपी निपुण अग्रवाल, एडीसीपी बसंत कुमार, एसीपी विकास पांडे भी मौके पर पहुंचे और आरोपियों को पकड़ने के सख्त निर्देश दिए. शनिवार देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान वारदात में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इसके अलावा एक अन्य आरोपी को हरौनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया. अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस टीम छापेमारी कर रही है.







डीसीपी दक्षिणी निपुण कुमार अग्रवाल ने बताया कि बंथरा थाना क्षेत्र के रहने वाले परिजनों ने चार युवकों पर किशोरी (17) से सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी. किशोरी इलाके के ही एक कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा है. किशोरी अपनी बड़ी बहन के घर शनिवार दोपहर करीब 12 बजे गई थी. लौटते वक्त बनी-मोहान रोड स्थित हरौनी पेट्रोल पंप के पास अचानक 4-5 अज्ञात युवक उसके पास पहुंचे और सुनसान इलाके में ले जाकर डरा धमका कर बारी-बारी से दुष्कर्म किया. इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर चले गए. आरोपियों के जाने के बाद किशोरी ने घटना की सूचना बहनोई और परिजनों को दी. केस दर्ज कर किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है.

डीसीपी दक्षिणी निपुण कुमार अग्रवाल के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं. हालांकि शनिवार देर रात तक दो आरोपियों ललित और मेराज को गिरफ्तार कर लिया गया है. ललित को मुठभेड़ में पकड़ा गया है उसके पैर में गोली लगी है. उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनीनगर में इलाज चल रहा है. ललित का साथी छोटू और अन्य आरोपी फरार हैं. सभी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.