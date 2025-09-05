लखनऊ के पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में घायल नदीम की मौत, KGMU के ट्रामा सेंटर में चल रहा था इलाज, मरने वालों की संख्या हुई चार
पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री विस्फोट से जुड़े एक आरोपी अली अहमद को गिरफ्तार किया है. अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 9:00 PM IST
लखनऊ : गुडंबा के बेहटा गांव में रविवार को पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में एक और घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई. अब तक हादसे में चार की जान जा चुकी है. घायल व्यक्ति नदीम का केजीएमयू में इलाज चल रहा था. वहीं इस मामले में गुडंबा पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज किया है. शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी टीनू उर्फ अली अहमद को गिरफ्तार किया. अन्य आरोपियों की तलाश में सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, फर्रूखाबाद समेत कई जिलों में दबिश दी जा रही है.
फरार आरोपियों की तलाश में दबिश : एसीपी गाजीपुर अनिद्य विक्रम सिंह के बताया कि गिरफ्तार आरोपी टीनू उर्फ अली अहमद बेहटा में परिवार के साथ रहता था. उसे गुडंबा इलाके से ही गिरफ्तार किया गया है. निलंबित चौकी प्रभारी संतोष पटेल और इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसमें टीनू उर्फ अली अहमद के अलावा शेरू, शोएब, अली अकबर, शेरू उर्फ बशीर, याकूब उर्फ घपलू, नसीम, अफजल और शानू को आरोपी बनाया है. इन सभी की तलाश की जा रही है.
अली के घर से बरामद हुआ था विस्फोटक : एसीपी ने बताया, छापेमारी के दौरान टीनू उर्फ अली अहमद के घर के सामने आबादी के बीच बने बाड़े से 620 किलोग्राम सुतली बम, 30 किलो बारूद, सुतली और बुरादा बरामद किया गया था. उधर, नदीम के परिवार ने बताया कि उसके माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है. अब नदीम भी नहीं रहा. पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया. देर शाम शव को गांव के बाहर दफन कर दिया गया. परिजन ने कहा कि इरशाद और नदीम को सही से इलाज नहीं मिला. इसके कारण पूरे शरीर में संक्रमण फैल गया.
यह था पूरा मामला : रविवार को बेहटा गांव में सुबह 11.45 बजे आलम के घर में चल रही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था. इस हादसे में आलम और उसकी पत्नी मुन्नी की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा इरशाद और रिश्तेदार नदीम गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हूरजहां, उसका बेटा जियान, जैद और उसकी पत्नी इरम भी घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी. नदीम और इरशाद को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां दोनों की मौत हो गई. उधर, मामले में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश में दो टीमें बाराबंकी और सीतापुर में दबिश दे रही हैं.
यह भी पढ़ें : अखिलेश यादव ने बताया ABVP का नया फुलफॉर्म- अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई, बोले- मेरा 8 लाख का चालान किया