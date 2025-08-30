ETV Bharat / state

लखनऊ फाल्कन्स ने गोरखपुर लायन्स को 60 रनों से हराया, आराध्या यादव ने लगाया अर्धशतक, विप्रज निगम ने लिए चार विकेट - UP T 20 LEAGUE

गोरखपुर लायन्स की शुरुआत खराब रही. टारगेट चेज करने उतरी गोरखपुर की टीम 109 रनों पर ऑल आउट हो गई.

लखनऊ के सामने गोरखपुर की टीम नहीं चली.
लखनऊ के सामने गोरखपुर की टीम नहीं चली. (Photo Credit: UP T20 League)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 10:23 PM IST

लखनऊ : UP T20 लीग के 26वें मैच में लखनऊ फाल्कन्स ने गोरखपुर लायन्स को 60 रनों से करारी शिकस्त दी. इकाना स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम ने 169 रनों का स्कोर खड़ा किया. टारगेट चेज करने उतरी गोरखपुर की टीम 109 रनों पर ऑल आउट हो गई. आराध्या यादव की शानदार अर्धशतकीय पारी और अक्षु बाजवा की धमाकेदार बल्लेबाजी ने लखनऊ टीम को 169 रनों तक पहुंचाया.

आराध्या ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और दूसरे ओवर में दो शानदार चौके लगाए. पांचवें ओवर में कुणाल यादव के खिलाफ उन्होंने एक चौका और एक छक्का जड़कर 16 रन बटोरे. सातवें ओवर में बारिश के कारण खेल रुका. आराध्या ने अब्दुल रहमान की बॉल पर कवर में एक शानदार छक्का लगाया. हालांकि, वासु वत्स ने चौथे ओवर में समर्थ सिंह को आउट कर गोरखपुर को पहली सफलता दिलाई. इसके बाद प्रियम गर्ग भी अब्दुल रहमान की गेंद पर विकेटकीपर को कैच दे बैठे. मोहम्मद सैफ ने आराध्या का अच्छा साथ दिया और दोनों ने पांच ओवर में 38 रनों की साझेदारी खेली.

सैफ ने अपनी पारी की शुरुआत एक छक्के के साथ की, लेकिन बाद में उन्होंने आराध्या को अधिक स्ट्राइक दी. विशाल निषाद ने कसी हुई गेंदबाजी की और अपने तीसरे ओवर में दो विकेट लेकर लखनऊ को दबाव में ला दिया. प्रिंस यादव ने आराध्या को लॉन्ग-ऑन पर कैच आउट करवाया, जिसके बाद लखनऊ की पारी लड़खड़ा गई और 17वें ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाया.

अक्षु बाजवा ने मोर्चा संभाला. 18वें ओवर में उन्होंने विशाल निषाद के खिलाफ लगातार डीप मिड विकेट पर तीन छक्के लगाए. सैफ ने भी एक छक्का जड़ा और इस ओवर में 25 रन बने. अगले ओवर में प्रिंस यादव के खिलाफ 16 रन आए. अंतिम ओवर में वासु वत्स ने दो विकेट लिए, लेकिन तब तक लखनऊ 169 रनों का स्कोर बना चुका था.

आराध्या और अक्षु बाजवा की बल्लेबाजी ने लखनऊ टीम को 169 रनों तक पहुंचाया.
आराध्या और अक्षु बाजवा की बल्लेबाजी ने लखनऊ टीम को 169 रनों तक पहुंचाया. (Photo Credit: UP T20 League)

जवाब में गोरखपुर लायन्स की शुरुआत खराब रही. भास्कर भारद्वाज दूसरे ओवर में आउट हो गए, और तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने एक भी रन नहीं दिया. पावरप्ले के अंत तक गोरखपुर का स्कोर 22/2 था. अक्षदीप नाथ और अंशुमन सिंह ने तीसरे विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी की, लेकिन नवनीत कुमार ने अंशुमन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा.

लखनऊ के आराध्या ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया.
लखनऊ के आराध्या ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. (Photo Credit: UP T20 League)

इसके बाद विप्रज निगम ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया. उन्होंने अक्षदीप नाथ, हरदीप सिंह, अब्दुल रहमान और अंकित चौधरी को आउट कर गोरखपुर की पारी को तहस-नहस कर दिया. विप्रज निगम ने चार विकेट लिए. आराध्या और विप्रज की शानदार पारियों ने फाल्कन्स को एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है.

