निजीकरण के विरोध में शक्ति भवन पर डटे बिजली कर्मचारी, चेयरमैन ने उठाया ये कदम - PROTEST ELECTRICITY WORKERS UNIONS

शक्ति भवन में प्रदर्शन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

Published : May 5, 2025 at 1:19 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 1:53 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पाॅवर कॉरपोरेशन ने पूर्वाचल और दक्षिणांचल के 42 जिलों के लिए निजीकरण का फैसला लिया है. इसे लेकर बिजली कर्मचारी संगठनों में जबरदस्त नाराजगी और आक्रोश है. बिजली कर्मचारी संगठन लगातार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. बीते तीन दिनों से उत्तर प्रदेश पाॅवर कॉरपोरेशन दफ्तर पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. इसी कड़ी में प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को पाॅवर काॅर्पोरेशन प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.



निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन करते बिजली कर्मचारी. (Video Credit : ETV Bharat) विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक व महामंत्री शैलेंद्र दुबे पिछले तीन दिनों से अनशन पर डटे हैं. सोमवार को महामंत्री शैलेंद्र दुबे ने पाॅवर काॅर्पोरेशन प्रबंधन से बातचीत की. इसके बाद पाॅवर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने अनशन तुड़वाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर आने का फैसला लिया है. हालांकि अभी ये तय नहीं है कि वह कितने समय पर यहां पहुंचेंगे. हालांकि प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया जाता तब तक किसी कीमत पर अनशन समाप्त नहीं होगा. उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे का कहना है कि अनशन प्रबंधन की तरफ से निजीकरण के फैसले को वापस न लेने तक जारी रहेगा. तीन मई को संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बाइक रैली निकालकर निजीकरण का विरोध किया था.

