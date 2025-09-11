नगर निगम मुख्यालय में अटेंडेंस लगाकर गायब हुए कर्मचारी, महापौर ने किया रजिस्टर जब्त, कर्मचारियों को चेतावनी
निरीक्षण की शुरुआत से पहले ही मुख्यालय के मेन गेट और दूसरे गेट पर ताला जड़वा गया ताकि मौके पर कोई एन्ट्री न कर सके.
लखनऊ: नगर निगम मुख्यालय में गुरुवार सुबह 10:45 बजे लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने अचानक निरीक्षण पर निकलीं. सुबह 10:45 बजे मुख्यालय पहुंचीं महापौर ने जब कार्यालयों की हकीकत देखी तो कई अधिकारी, कर्मचारी अपनी सीट से गायब मिले. इस स्थिति से नाराज होकर महापौर ने मुख्यालय के मुख्य दरवाजे पर ताला लगवा दिया और मौके पर मौजूद अटेंडेंस रजिस्टर जब्त कर लिया. इसके बाद उन्होंने पूरे नगर निगम मुख्यालय का इन्सपेक्शन किया.
नगर आयुक्त उपस्थित, बाकी अधिकारी अनुपस्थित: निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त गौरव कुमार अपने कार्यालय में मौजूद मिले. हालांकि, महापौर जब अपर नगर आयुक्त के कार्यालय में पहुंचीं, तो वहां कोई अधिकारी मौजूद नहीं था. इस दौरान अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, नम्रता सिंह, अरुण कुमार गुप्त, डॉ. अरविंद कुमार राव अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले. इतना ही नहीं, उप नगर आयुक्त रश्मि भारती का कार्यालय भी खाली मिला और समस्त सहायक नगर आयुक्त विकास सिंह, विनीत सिंह, रामेश्वर प्रसाद भी अपनी सीट पर अनुपस्थित पाए गए. इसके साथ ही चीफ इंजीनियर महेश वर्मा भी समय पर अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले.
गेट पर लगा ताला, बाहर खड़े मिले कर्मचारी: निरीक्षण की शुरुआत से पहले ही नगर निगम मुख्यालय के मुख्य गेट और दूसरे गेट पर ताला जड़वा दिया गया था. इस कदम से अंदर-बाहर की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा गया. इस दौरान कई कर्मचारी और अधिकारी मुख्यालय के बाहर खड़े मिले.
ये अधिकारी मिले मौजूद: इन्सपेक्शन में यह स्थिति भी सामने आई कि कुछ अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने-अपने कार्यालय में मौजूद थे. इनमें मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी महामिलिंद लाल, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह और नगर स्वास्थ्य अधिकारी पी.के. श्रीवास्तव शामिल रहे. महापौर ने इन अधिकारियों की उपस्थिति पर संतोष जताया और कहा कि सभी कर्मचारियों को इन्हीं की तरह समय पर और जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए.
अटेंडेंस लगाकर गायब हुए कर्मचारी: उन्होंने 311 एप के जरिए कर्मचारियों की अटेंडेंस सूची मंगाई. सूची की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कई कर्मचारी सुबह मुख्यालय परिसर में आकर अटेंडेंस तो दर्ज कर गए लेकिन वे अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे. सुषमा ने इसे गंभीर लापरवाही करार दिया और ऐसे सभी कर्मचारियों की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
न मिलें अधिकारी तो यहां करें शिकायत: जनता से अपील की गई है कि अगर 10 बजे आपको नगर निगम कार्यालय में अधिकारी व कर्मचारी सीट पर नहीं मिलें तो तुरंत इसकी शिकायत 638920005 पर करें. इसके साथ ही आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी टैग कर सकते हैं.
