ETV Bharat / state

नगर निगम मुख्यालय में अटेंडेंस लगाकर गायब हुए कर्मचारी, महापौर ने किया रजिस्टर जब्त, कर्मचारियों को चेतावनी

निरीक्षण की शुरुआत से पहले ही मुख्यालय के मेन गेट और दूसरे गेट पर ताला जड़वा गया ताकि मौके पर कोई एन्ट्री न कर सके.

ETV Bharat
मेयर सुषमा खर्कवाल ने किया नगर निगम मुख्यालय में निरीक्षण. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 8:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: नगर निगम मुख्यालय में गुरुवार सुबह 10:45 बजे लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने अचानक निरीक्षण पर निकलीं. सुबह 10:45 बजे मुख्यालय पहुंचीं महापौर ने जब कार्यालयों की हकीकत देखी तो कई अधिकारी, कर्मचारी अपनी सीट से गायब मिले. इस स्थिति से नाराज होकर महापौर ने मुख्यालय के मुख्य दरवाजे पर ताला लगवा दिया और मौके पर मौजूद अटेंडेंस रजिस्टर जब्त कर लिया. इसके बाद उन्होंने पूरे नगर निगम मुख्यालय का इन्सपेक्शन किया.

सुषमा खर्कवाल, महापौर लखनऊ (Video Credit; ETV Bharat)

नगर आयुक्त उपस्थित, बाकी अधिकारी अनुपस्थित: निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त गौरव कुमार अपने कार्यालय में मौजूद मिले. हालांकि, महापौर जब अपर नगर आयुक्त के कार्यालय में पहुंचीं, तो वहां कोई अधिकारी मौजूद नहीं था. इस दौरान अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, नम्रता सिंह, अरुण कुमार गुप्त, डॉ. अरविंद कुमार राव अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले. इतना ही नहीं, उप नगर आयुक्त रश्मि भारती का कार्यालय भी खाली मिला और समस्त सहायक नगर आयुक्त विकास सिंह, विनीत सिंह, रामेश्वर प्रसाद भी अपनी सीट पर अनुपस्थित पाए गए. इसके साथ ही चीफ इंजीनियर महेश वर्मा भी समय पर अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले.

Photo Credit; ETV Bharat
निरीक्षण से पहले गेट पर लगवाया ताला (Photo Credit; ETV Bharat)

गेट पर लगा ताला, बाहर खड़े मिले कर्मचारी: निरीक्षण की शुरुआत से पहले ही नगर निगम मुख्यालय के मुख्य गेट और दूसरे गेट पर ताला जड़वा दिया गया था. इस कदम से अंदर-बाहर की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा गया. इस दौरान कई कर्मचारी और अधिकारी मुख्यालय के बाहर खड़े मिले.

ये अधिकारी मिले मौजूद: इन्सपेक्शन में यह स्थिति भी सामने आई कि कुछ अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने-अपने कार्यालय में मौजूद थे. इनमें मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी महामिलिंद लाल, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह और नगर स्वास्थ्य अधिकारी पी.के. श्रीवास्तव शामिल रहे. महापौर ने इन अधिकारियों की उपस्थिति पर संतोष जताया और कहा कि सभी कर्मचारियों को इन्हीं की तरह समय पर और जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए.

Photo Credit; ETV Bharat
निरीक्षण के दौरान महापौर (Photo Credit; ETV Bharat)

अटेंडेंस लगाकर गायब हुए कर्मचारी: उन्होंने 311 एप के जरिए कर्मचारियों की अटेंडेंस सूची मंगाई. सूची की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कई कर्मचारी सुबह मुख्यालय परिसर में आकर अटेंडेंस तो दर्ज कर गए लेकिन वे अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे. सुषमा ने इसे गंभीर लापरवाही करार दिया और ऐसे सभी कर्मचारियों की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Photo Credit; ETV Bharat
निरीक्षण के दौरान महापौर (Photo Credit; ETV Bharat)
महापौर का कड़ा संदेश: खर्कवाल ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संदेश दिया. उन्होंने कहा कि नगर निगम लखनऊ शहर की जनता की सेवा करने और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी निभाता है. ऐसे में यदि अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते और अपने कार्यों के प्रति लापरवाह रहते हैं, तो इसका सीधा असर शहरवासियों को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ता है. यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सीएम से होगी शिकायत: उन्होंने नगर आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दिए कि दो दिनों के भीतर सभी अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए और आगे की कार्रवाई की जाए. यह मामला केवल मुख्यालय की कार्यशैली का नहीं बल्कि जनता की सुविधाओं से जुड़ा है. इसलिए इस लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा. सुषमा ने घोषणा की कि इस मामले की शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी की जाएगी.भविष्य में और कड़े कदम उठाने के संकेत: मेयर ने यह भी संकेत दिया कि यदि इस तरह की लापरवाही आगे भी सामने आई तो नगर निगम मुख्यालय में उपस्थिति और कार्यप्रणाली को और अधिक सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि तकनीकी माध्यमों और निगरानी प्रणाली को मजबूत करके सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अपने कर्तव्यों से विमुख न हो.

न मिलें अधिकारी तो यहां करें शिकायत: जनता से अपील की गई है कि अगर 10 बजे आपको नगर निगम कार्यालय में अधिकारी व कर्मचारी सीट पर नहीं मिलें तो तुरंत इसकी शिकायत 638920005 पर करें. इसके साथ ही आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी टैग कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें : हमीरपुर में खाद की किल्लत, किसानों ने लगाये गंभीर आरोप, डीएम ने खाद वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया

For All Latest Updates

TAGGED:

ABSENT OFFICERSनगर निगम मुख्यालय निरीक्षणMAYOR SUSHMA KHARKWALSURPRISE INSPECTIONLUCKNOW MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

5वीं पास बनारस की सीमा बनीं बिजनेस वूमेन; दोना-पत्तल बनाकर कमा रहीं 10 लाख, 300 महिलाओं को रोजगार

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

प्रयागराज की प्रसिद्ध कटरा रामलीला; ‘भगवान राम’ कर रहे योग, 'हनुमान' घटा रहे वजन और रावण की दौड़ जारी, रामलीला के कलाकार सख्त अनुशासन में कर रहे तैयारी

सदन में गदा लेकर बैठती हैं UP की ये महापौर; कर्मचारी करते हैं रखवाली, पढ़िए 60 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.