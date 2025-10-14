ETV Bharat / state

लखनऊ में साइबर क्राइम; ईडी और एटीएस अधिकारी बन कर महिला से 34 लाख ठगे, निवेश के नाम पर युवक ने 15 लाख गंवाए

लखनऊ : साइबर जालसाजों ने ठगी की दो बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है. पहला मामला महानगर थाना क्षेत्र का है. यहां जालसाजों ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) का अधिकारी बताकर एक महिला से 34 लाख रुपये ठग लिए. दूसरे केस में गोमतीनगर निवासी युवक से टेलीग्राम के जरिए मोटे मुनाफे का झांसा देकर 15 लाख रुपये से अधिक की ठगी की गई है. दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.





पहला केस



ED-ATS अधिकारी बनकर 34 लाख की ठगी : महानगर सेक्टर-सी निवासी आशा सिंह की तहरीर के मुताबिक बीते 14 दिनों से जालसाज व्हाट्सएप पर फर्जी वारंट और संपत्ति जब्त करने के आदेश भेज डरा-धमकाकर रहे थे. जालसाजों ने खुद को ED और ATS का अधिकारी बताया और कानूनी कार्रवाई से बचाने का हवाला देकर तीन बार में कुल 34 लाख की रकम RTGS के माध्यम से अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करा ली.



दूसरा केस



टेलीग्राम से मुनाफे का लालच देकर 15 लाख रुपये ठगे ; गोमतीनगर के कौशलपुरी कॉलोनी निवासी राहुल कुमार गुप्ता को ठगों ने टेलीग्राम में निवेश से मुनाफे का लालच दिया. ठगों ने राहुल की टेलीग्राम आईडी पर 13 अगस्त को यूजर (@Damayanthi 123456) का मैसेज (लिंक) भेजा था. लिंक पर रजिस्ट्रेशन करने के एवज में राहुल से 7,999 जमा कराए गए और 12 से 13 हजार रुपये मुनाफा मिलने का दावा किया गया.