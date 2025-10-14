ETV Bharat / state

लखनऊ में साइबर क्राइम; ईडी और एटीएस अधिकारी बन कर महिला से 34 लाख ठगे, निवेश के नाम पर युवक ने 15 लाख गंवाए

साइबर जालसाजों ने महिला को व्हाट्सएप पर फर्जी वारंट और संपत्ति जब्त करने के आदेश भेज कर की ठगी.

लखनऊ में साइबर क्राइम
लखनऊ में साइबर क्राइम (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 2:15 PM IST

|

Updated : October 14, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : साइबर जालसाजों ने ठगी की दो बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है. पहला मामला महानगर थाना क्षेत्र का है. यहां जालसाजों ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) का अधिकारी बताकर एक महिला से 34 लाख रुपये ठग लिए. दूसरे केस में गोमतीनगर निवासी युवक से टेलीग्राम के जरिए मोटे मुनाफे का झांसा देकर 15 लाख रुपये से अधिक की ठगी की गई है. दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.



पहला केस

ED-ATS अधिकारी बनकर 34 लाख की ठगी : महानगर सेक्टर-सी निवासी आशा सिंह की तहरीर के मुताबिक बीते 14 दिनों से जालसाज व्हाट्सएप पर फर्जी वारंट और संपत्ति जब्त करने के आदेश भेज डरा-धमकाकर रहे थे. जालसाजों ने खुद को ED और ATS का अधिकारी बताया और कानूनी कार्रवाई से बचाने का हवाला देकर तीन बार में कुल 34 लाख की रकम RTGS के माध्यम से अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करा ली.

दूसरा केस


टेलीग्राम से मुनाफे का लालच देकर 15 लाख रुपये ठगे ; गोमतीनगर के कौशलपुरी कॉलोनी निवासी राहुल कुमार गुप्ता को ठगों ने टेलीग्राम में निवेश से मुनाफे का लालच दिया. ठगों ने राहुल की टेलीग्राम आईडी पर 13 अगस्त को यूजर (@Damayanthi 123456) का मैसेज (लिंक) भेजा था. लिंक पर रजिस्ट्रेशन करने के एवज में राहुल से 7,999 जमा कराए गए और 12 से 13 हजार रुपये मुनाफा मिलने का दावा किया गया.

राहुल के मुताबिक इसके बाद 15 दिनों तक यूपीआई के जरिए अलग-अलग राशि जमा कराई जाती रही. जिसका कथित प्रॉफिट आईडी पर दिखता रहा. जब राहुल ने पैसे निकालने की कोशिश की तो जालसाजों ने बताया कि उनका 'क्रेडिट स्कोर' 96 से 100 करने के लिए 8 लाख और जमा करने को कहा. दबाव बनाने पर जब राहुल ने इनकार किया तो जालसाजों ने उन्हें ब्लॉक कर दिया. इसी बीच जालसाज राहुल से कुल 15 लाख 47 हजार 626 रुपये जमा करा चुके थे. साइबर थाना इंस्पेक्टर बृजेश यादव ने बताया कि दोनों पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. कॉल डिटेल और बैंक ट्रांजेक्शन के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है.

यह भी पढ़ें : Cyber Crime : लखनऊ पुलिस का CUG नंबर हैक, पार्सल में ड्रग्स बताकर ठगी की कोशिश

यह भी पढ़ें : Cyber Crime in Lucknow : स्ट्रीट क्राइम से तीन गुना अधिक बढ़ गया है साइबर क्राइम, पुलिस सिस्टम क्यों है लाचार

Last Updated : October 14, 2025 at 2:57 PM IST

TAGGED:

LUCKNOW CRIME
CYBER ​​CRIME
FRAUD BY POSING AS ED ATS OFFICER
साइबर ठगी केस यूपी
CYBER ​​CRIME IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.