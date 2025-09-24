लखनऊ के इस सरकारी अस्पताल ने आंखों के मरीजों की जांच फीस की माफ, अंगदान पर पूरा खर्च अस्पताल भरेगा
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डॉक्टरों की बैठक में लिया गया फैसला, मरीजों को मिलेगी राहत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 11:51 AM IST
लखनऊ: मरीजों के लिए राहत भरी खबर है. लखनऊ के बड़े सरकारी अस्पताल ने आंखों के मरीजों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. इस अस्पताल ने मरीजों की जांच के लिए लगने वाला 50 रुपए शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया है. चलिए जानते हैं इस अस्पताल के बारे में.
दरअसल, डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की शासी निकाय की 41 वीं बैठक मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई. इसमें फैसला लिया गया कि नेत्र रोग विभाग की ओपीडी में एग्जामिनेशन और काला मोतियां जांच जैसी सामान्य प्रक्रियाओं के लिए लिया जाने वाला 50 रुपए शुल्क अब नहीं लिया जाएगा. बैठक में मरीजों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
अंगदान पर अस्पताल देगा इलाज का खर्चाः बैठक में निर्णय लिया गया कि ब्रेन स्टेम डेड मरीजों के परिजनों की स्वीकृति उपरांत यदि अंगदान किया जाता है तो उस मरीज के इलाज का खर्चों का भुगतान अस्पताल द्वारा किया जाएगा.
250 दवाइयां वार्ड में ही मिलेगी: बैठक में फैसला लिया गया कि मरीजों के इलाज में देरी से बचने के लिए सामान्य उपयोग की 250 से अधिक दवाइयां और कंज्यूमेबल्स वार्ड में ही उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए मरीजों से मामूली हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड (एचआरएफ) शुल्क लिया जाएगा. इसमें ये सुविधाएं शामिल होंगी. इससे तुरंत उपचार शुरू होगा.
नर्सों के लिए अध्ययन अवकाश दो वर्ष का: इसके अलावा नर्सिंग संवर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए अध्ययन अवकाश अधिकतम दो वर्ष के लिए स्वीकृत किया जाएगा.
50 रुपए का शुल्क माफः नेत्र रोग विभाग की ओपीडी में फंडस एग्जामिनेशन और काला मोतियां जांच जैसी सामान्य प्रक्रियाओं के लिए लिया जाने वाला 50 रूपए शुल्क समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. ओपीडी प्रोसीजर्स को रजिस्ट्रेशन शुल्क में ही सम्मिलित मानते हुए ये जांचे निशुल्क की जाएंगी.
बैठक में संस्थान में एनेस्थीसिया सहित अन्य विभागों में पीजी (एमडी, एमएस,डीएम,एमसीएच) की 86 सीटें बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति प्रदान की गई. बैठक में अवगत कराया गया कि दो महीने पहले पूरी हुई फैकल्टी रिक्रूटमेंट के माध्यम से 165 नए संकाय सदस्यों का चयन पूर्ण कर लिया गया है.
बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं संस्थान के उपाध्यक्ष अमित कुमार घोष, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा अपर्णा यू, सचिव वित्त समीर वर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी-लखनऊ के कुलपति संजीव मिश्रा, पूर्व कुलपति उप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय डॉ. पीके सिंह, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रतन पाल सिंह सुमन, संस्थान के निदेशक प्रो. सीएम सिंह सहित मौजूद रहे.
