ETV Bharat / state

डॉ. प्रमोद सिंह राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय के कार्यवाहक निदेशक बने - TRANSFER OF DOCTORS IN UP

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : August 2, 2025 at 9:12 AM IST 2 Min Read