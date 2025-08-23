लखनऊ: लखनऊ के रजवाड़ों का क्लब रिफाह ए आम जल्द ही संवरने जा रहा है. शुक्रवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसरों ने क्लब का दौरा कर वहां के अवैध कब्जेदारों को 25 अगस्त तक हटने के लिए कहा है. इसके साथ ही क्लब को संवारने की रूप रेखा पर भी काम शुरू कर दिया है. बता दें कि लखनऊ के इस बेहद ऐतिहासिक क्लब की दुर्दशा को लेकर ईटीवी भारत ने एक खास खबर प्रकाशित की थी. इसके बाद एलडीए अफसरों ने इस क्लब को संवारने का बीड़ा उठाया है.



रजवाड़ों ने बेअदब अंग्रेजों के लिए बनाया था ये क्लबः बता दें कि अंग्रेजों के जमाने के क्लबों में कभी लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, जिससे नाराज होकर भारतीय रजवाड़ों ने अपना खुद का एक क्लब बनाया था. इस क्लब का नाम था रिफाह ए आम. कभी अपनी रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर पहचान बनाए रखने वाला यह क्लब धीरे-धीरे अवैध कब्जे और बदहाली का शिकार हो गया था. इस क्लब की दुर्दशा को लेकर ईटीवी भारत ने 15 जुलाई को एक खबर प्रकाशित की थी.





एलडीए टीम ने किया दौराः शुक्रवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने इस क्लब का दौरा किया. अपने दौरे में विकास प्राधिकरण की टीम ने सभी कब्जेदारों को 25 अगस्त तक का समय दिया है कि वह जगह खाली कर दें. साथ ही टीम ने विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की.



ऐसे संचालित होगा क्लबः यहां प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर क्लब संचालित किया जाएगा. ओपन एरिया के पार्क का रूप दिया जाएगा. चारों ओर बाउंड्री वॉल होगी और क्लब की हेरिटेज का पूरा ख्याल रखा जाएगा. यहां से अवैध कब्जेदारों को हटाकर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाएगा. परिसर के बाहर के क्षेत्र में सड़कों के साथ पाथवे बनेगा और हॉर्टिकल्चर के आकर्षक कार्य कराए जाएंगे.



99 साल की लीज पर है क्लबः एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि 2 लाख 18 हजार वर्ग फुट क्षेत्रफल में निर्मित रिफाह ए आम क्लब नजूल संपत्ति है. वर्ष 1886 में क्लब को 99 साल की लीज पर आवंटित किया गया था. 1985 में लीज अवधि समाप्त होने पर इसे लखनऊ विकास प्राधिकरण को हैंडओवर कर दिया गया.





क्लब की सुंदरता बढ़ाई जाएगीः उन्होंने बताया कि क्लब काफी पुराना है और वर्तमान में भवन का काफी हिस्सा जर्जर हो चुका है. पूर्व में उपाध्यक्ष द्वारा क्लब का निरीक्षण करके विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये थे. उन्होंने बताया कि परिसर की बाउंड्री वॉल से सुरक्षित करने का प्रस्ताव बनाया गया है, जिसकी डिजाइन हेरिटेज लुक में होगी और क्लब की सुंदरता को बढ़ाएगी. इसके अलावा क्लब के बाहर के क्षेत्र में सड़कों एवं पाथवे का निर्माण, हॉर्टिकल्चर व लाइटिंग आदि के कार्य कराये जाएंगे.





अपर सचिव ने बताया कि क्लब को पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही टेंडर आमंत्रित किया जाएगा. इससे शहर वासियों को यहां मैरिज लॉन, कैफेटेरिया व स्पोर्ट्स आदि की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

कितने लोगों ने कर रखा है अवैध कब्जाः उन्होंने बताया कि क्लब के कुछ हिस्से में 22 दुकानदार व कुछ परिवार अवैध रूप से काबिज हैं, जिन्हें पूर्व में ही जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है. यहां शुक्रवार को स्थल निरीक्षण के दौरान एक बार पुनः सभी अवैध कब्जेदारों को 25 अगस्त तक जगह खाली करने के निर्देश दिये गये हैं. जिसके बाद मौके पर अभियान चलाकर कब्जा व अतिक्रमण हटाए जाएंगे.



एलडीए अफसरों के मुताबिक अवैध अध्यासियों का विस्थापित नीति के तहत प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने के निर्देश दिये हैं, जिससे कि उनके परिवारों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े. स्थल निरीक्षण के दौरान नजूल अधिकारी प्रभाकर सिंह, अधिशासी अभियंता मनोज सागर, तहसीलदार-अर्जन हेमचन्द्र तिवारी समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे.



