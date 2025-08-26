ETV Bharat / state

LDA का ऐलान; नई कॉलोनियों में जमीन देने वाले किसानों को 8 दिन में मिलेगा 4 गुना मुआवजा

लखनऊ में चार नई आवासीय योजनाओं के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण कर रहा जमीनों का अधिग्रहण, नए डीएम सर्किल रेट के आधार पर मिलेगा मुआवजा

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 7:38 PM IST

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अपनी नई आवासीय योजनाओं के लिए अधिग्रहीत जमीनों के मुआवजे की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने का ऐलान किया है. आगरा एक्सप्रेसवे और सीतापुर रोड पर प्रस्तावित नई कॉलोनियों के लिए जमीन अधिग्रहण में किसानों को डीएम सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा. जमीन देने के लिए सहमति जताने और औपचारिकता पूरी होने के मात्र 8 दिनों के भीतर किसान को मुआवजा मिल जाएगा. यह मुआवजा हाल ही में लागू हुए नए डीएम सर्किल रेट के आधार पर होगा.

चार नई कॉलोनियां हो रहीं विकसितः गौरतलब है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहर के विकास को गति देने के लिए चार नई आवासीय योजनाओं की योजना बनाई है. इनमें सुलतानपुर रोड पर वेलनेस सिटी, आईटी सिटी, मोहन रोड पर एजुकेशनल सिटी और आईआईएम रोड पर प्रबंध नगर योजना शामिल है. इन परियोजनाओं के लिए करीब एक लाख किसानों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी. एलडीए ने मुआवजे की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट का दोगुना और ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना मुआवजा दिया जाएगा. यह नीति 2014 के शासनादेश पर आधारित है, जिसका उद्देश्य किसानों को उचित लाभ सुनिश्चित करना है.

20 से 25 फीसदी तक रेट बढ़ेः हाल ही में लागू हुए नए डीएम सर्किल रेट ने लखनऊ में जमीन की कीमतों को काफी हद तक बढ़ा दिया है. गोमती नगर, अंसल, शहीद पथ और शालीमार वन वर्ल्ड जैसे पॉश इलाकों में सर्किल रेट को दो से तीन गुना तक बढ़ाया गया है. जबकि भटगांव जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में इसे 17,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है. यह बदलाव 1 अगस्त 2025 से लागू हुआ है और इसका असर एलडीए की नई योजनाओं की लागत पर भी पड़ेगा. ग्रामीण इलाकों में 20 से 25 फीसदी तक रेट बढ़ाए गए हैं.

सर्किल रेट से कई गुना अधिक लाभः लखनऊ विकास प्राधिकारण के उपाध्यक्ष ने बताया कि एलडीए की ओर से मुआवजे की प्रक्रिया को तेज करने के लिए लैंड पूलिंग और समझौते के मॉडल को प्राथमिकता दी जा रही है. लैंड पूलिंग से किसानों को सर्किल रेट से कई गुना अधिक लाभ मिलता है, जिससे वे स्वेच्छा से जमीन देने को तैयार हो रहे हैं. जहां किसान सहमति नहीं देंगे, वहां भू-अधिग्रहण का रास्ता अपनाया जाएगा, लेकिन इसमें भी नए सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा सुनिश्चित होगा.

किसानों को होगा जमकर फायदाः सर्किल रेट में पिछली बार 2015 में संशोधन हुआ था. दस साल बाद हुए इस बदलाव का मकसद प्रॉपर्टी लेन-देन में पारदर्शिता लाना और किसानों को उचित मुआवजा देना है. इन नई योजनाओं से लखनऊ में विश्वस्तरीय सुविधाओं जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, शिक्षण संस्थान, मॉल, और हरियाली से युक्त कॉलोनियों का विकास होगा. किसानों के बीच इस नीति को लेकर उत्साह है, क्योंकि मुआवजे की राशि और त्वरित भुगतान उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा.

