लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सैरपुर और दुबग्गा में सात अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्रवर्तन जोन-4 एवं जोन-7 की टीम ने यह कार्रवाई की है.

Photo Credit: ETV Bharat
LDA ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 9:18 PM IST

लखनऊ: LDA की ओर से गुरुवार को प्रवर्तन टीम ने सैरपुर और दुबग्गा क्षेत्र में कार्रवाई की. इस दौरान सात अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया. अलग-अलग जगह पर दर्जनों बीघा में की गई अवैध प्लाटिंग में सैकड़ों अवैध प्लॉट काटे गए थे. इन अवैध प्लॉट की खरीद फरोख्त करने वाले लोगों का पैसा अब फंस चुका है. यहां पर बिक्री और रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शहर के लोगों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी प्लाटिंग में निवेश न करें, जिसको लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत न किया गया हो और लेआउट न पास हो. वरना डिमॉलिशन और सीलिंग के दौरान उनकी गाढ़ी कमाई फंस जाएगी.

Photo Credit: ETV Bharat
अवैध प्लॉट की खरीद फरोख्त करने वाले लोगों के रुपये फंसे (Photo Credit: ETV Bharat)

लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन-4 की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि प्रभव कुमार, अमूल यादव व अन्य द्वारा सैरपुर के पलहरी गांव में मुबाकरपुर चौराहे के पास लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी.

Photo Credit: ETV Bharat
सात अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)

इसी तरह मो. इमरान, मो. जुबेर व अन्य द्वारा सैरपुर की प्रसाद कालोनी में 10-10 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य कराया जा रहा था.

Photo Credit: ETV Bharat
इन तीनों अवैध प्लाटिंग को अभियान चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)

इन तीनों अवैध प्लाटिंग को अभियान चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि दुबग्गा थानाक्षेत्र के ग्राम- कुसमोरा हलवापुर में कल्लू प्रधान द्वारा लगभग 2500 वर्गमीटर, अनीफ ने दो स्थानों पर लगभग 3000 वर्गमीटर और अब्दुल सिटी द्वारा लगभग 12,500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी. प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इन अवैध प्लाटिंग को प्रवर्तन टीम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया.

