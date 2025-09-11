ETV Bharat / state

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सैरपुर और दुबग्गा में सात अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर

LDA ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : September 11, 2025 at 9:18 PM IST

लखनऊ: LDA की ओर से गुरुवार को प्रवर्तन टीम ने सैरपुर और दुबग्गा क्षेत्र में कार्रवाई की. इस दौरान सात अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया. अलग-अलग जगह पर दर्जनों बीघा में की गई अवैध प्लाटिंग में सैकड़ों अवैध प्लॉट काटे गए थे. इन अवैध प्लॉट की खरीद फरोख्त करने वाले लोगों का पैसा अब फंस चुका है. यहां पर बिक्री और रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शहर के लोगों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी प्लाटिंग में निवेश न करें, जिसको लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत न किया गया हो और लेआउट न पास हो. वरना डिमॉलिशन और सीलिंग के दौरान उनकी गाढ़ी कमाई फंस जाएगी. अवैध प्लॉट की खरीद फरोख्त करने वाले लोगों के रुपये फंसे (Photo Credit: ETV Bharat)