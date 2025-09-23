ETV Bharat / state

लखनऊ में नैमिष नगर योजना के लिए जमीन अधिग्रहण; LDA ने किसानों को चेक बांटने शुरू किए

लखनऊ: सीतापुर रोड पर एलडीए की नैमिष नगर योजना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है. नवरात्रि के पहले दिन एलडीए उपाध्यक्ष ने किसानों को कार्यालय आमंत्रित करके मुआवजे का चेक दिया. वहीं, दूसरी तरफ आवास विकास परिषद ने लखनऊ और गाजियाबाद में दो आवासीय योजनाओं के सेमी-फिनिश्ड भवनों, प्लाट का आवंटन पूरा किया. यह प्रक्रिया ड्रॉ के माध्यम से संपन्न की गई.

नैमिष नगर योजना में 18 गांव की जमीन: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि नैमिष नगर योजना के लिए बीकेटी तहसील के 18 गांवों की 1500 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है. इसमें ग्राम भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोड़री भौली, कमलाबाद, कमलापुर, पलहरी, गोपरामऊ, बारूमऊ, धतिंगरा, सैदापुर, पश्चिम गांव, धोबैला, उमरभारी और दुग्गौर गांव शामिल हैं.

योजना की जमीन के लिए लगभग 4,785 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इसे स्वीकृति दी जा चुकी है. वीसी ने बताया कि किसानों द्वारा सहमति पत्र देने पर प्रतिकर की धनराशि तत्काल देने की व्यवस्था बनाई गई है. यह पूरी प्रक्रिया 15 दिन में पूरी कराई जा रही है.

दो करोड़ 30 लाख के चेक बांटे: एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि नैमिष नगर योजना के लिए किसानों से सहमति के आधार पर जमीन खरीदी जा रही है. इसके लिए प्राधिकरण बोर्ड द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)का निर्धारण किया गया है. उन्होंने बताया कि ग्राम-पलहरी के भू-स्वामी आदर्श यादव, अंबर और विद्यावती ने तीन बीघा जमीन योजना के लिए दी है. सोमवार को तीनों भू-स्वामियों को एलडीए ऑफिस में बुलाया गया. उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें प्रतिकर के दो करोड़ 30 लाख रुपए का चेक दिया गया.

पुरवा गांव में बना है साइट ऑफिस: संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि बीकेटी तहसील के पुरवा गांव में योजना का पहला साइट ऑफिस बनाया गया है. एलडीए की टीम लगातार किसानों के बीच जाकर उनसे संपर्क स्थापित कर रही है. उन्होंने बताया कि पलहरी गांव के अलावा ग्राम-बौरूमऊ, सैदापुर, पूरब गांव और सैरपुर के भू-स्वामी जमीन देने में रूचि दिखा रहे हैं.

अभी तक 200 बीघा जमीन के सहमति प्रस्ताव मिल चुके हैं. चेक वितरण के अवसर पर अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, सीपी त्रिपाठी, जोनल अधिकारी संगीता राघव, तहसीलदार हेमचंद्र तिवारी, नायब तहसीलदार ज्ञानेंद्र शुक्ला समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे.

नैमिष नगर में आवासीय सुविधाएं: नैमिष नगर योजना में बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी. यह योजना न सिर्फ आवासीय जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि पूर्ण विकसित उपनगर के रूप में सामने आएगी. इसमें चौड़ी सड़कें, ग्रीन बेल्ट, पार्क, स्कूल, अस्पताल, कम्यूनिटी सेंटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, व्यावसायिक केंद्र जैसी तमाम सुविधाएं होंगी.