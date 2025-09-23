लखनऊ में नैमिष नगर योजना के लिए जमीन अधिग्रहण; LDA ने किसानों को चेक बांटने शुरू किए
एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि नैमिष नगर योजना में बीकेटी तहसील के 18 गांवों की 1500 हेक्टेयर जमीन चिन्हित है.
September 23, 2025
लखनऊ: सीतापुर रोड पर एलडीए की नैमिष नगर योजना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है. नवरात्रि के पहले दिन एलडीए उपाध्यक्ष ने किसानों को कार्यालय आमंत्रित करके मुआवजे का चेक दिया. वहीं, दूसरी तरफ आवास विकास परिषद ने लखनऊ और गाजियाबाद में दो आवासीय योजनाओं के सेमी-फिनिश्ड भवनों, प्लाट का आवंटन पूरा किया. यह प्रक्रिया ड्रॉ के माध्यम से संपन्न की गई.
नैमिष नगर योजना में 18 गांव की जमीन: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि नैमिष नगर योजना के लिए बीकेटी तहसील के 18 गांवों की 1500 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है. इसमें ग्राम भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फरूखाबाद, कोड़री भौली, कमलाबाद, कमलापुर, पलहरी, गोपरामऊ, बारूमऊ, धतिंगरा, सैदापुर, पश्चिम गांव, धोबैला, उमरभारी और दुग्गौर गांव शामिल हैं.
योजना की जमीन के लिए लगभग 4,785 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इसे स्वीकृति दी जा चुकी है. वीसी ने बताया कि किसानों द्वारा सहमति पत्र देने पर प्रतिकर की धनराशि तत्काल देने की व्यवस्था बनाई गई है. यह पूरी प्रक्रिया 15 दिन में पूरी कराई जा रही है.
दो करोड़ 30 लाख के चेक बांटे: एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि नैमिष नगर योजना के लिए किसानों से सहमति के आधार पर जमीन खरीदी जा रही है. इसके लिए प्राधिकरण बोर्ड द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)का निर्धारण किया गया है. उन्होंने बताया कि ग्राम-पलहरी के भू-स्वामी आदर्श यादव, अंबर और विद्यावती ने तीन बीघा जमीन योजना के लिए दी है. सोमवार को तीनों भू-स्वामियों को एलडीए ऑफिस में बुलाया गया. उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें प्रतिकर के दो करोड़ 30 लाख रुपए का चेक दिया गया.
पुरवा गांव में बना है साइट ऑफिस: संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि बीकेटी तहसील के पुरवा गांव में योजना का पहला साइट ऑफिस बनाया गया है. एलडीए की टीम लगातार किसानों के बीच जाकर उनसे संपर्क स्थापित कर रही है. उन्होंने बताया कि पलहरी गांव के अलावा ग्राम-बौरूमऊ, सैदापुर, पूरब गांव और सैरपुर के भू-स्वामी जमीन देने में रूचि दिखा रहे हैं.
अभी तक 200 बीघा जमीन के सहमति प्रस्ताव मिल चुके हैं. चेक वितरण के अवसर पर अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, सीपी त्रिपाठी, जोनल अधिकारी संगीता राघव, तहसीलदार हेमचंद्र तिवारी, नायब तहसीलदार ज्ञानेंद्र शुक्ला समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे.
नैमिष नगर में आवासीय सुविधाएं: नैमिष नगर योजना में बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी. यह योजना न सिर्फ आवासीय जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि पूर्ण विकसित उपनगर के रूप में सामने आएगी. इसमें चौड़ी सड़कें, ग्रीन बेल्ट, पार्क, स्कूल, अस्पताल, कम्यूनिटी सेंटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, व्यावसायिक केंद्र जैसी तमाम सुविधाएं होंगी.
यह लखनऊ के उत्तरी हिस्से को नई पहचान देने का मॉडल बनेगी. इसमें शहर के उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और लॉजिस्टिक आदि क्षेत्रों में विकास होगा. इससे राजधानी में काफी निवेश आएगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
आवास विकास परिषद ने कराया ड्रॉ: उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने गाजियाबाद और लखनऊ में आवासीय योजनाओं के सेमी-फिनिश्ड भवनों और लैंडपूलिंग नीति के तहत भूखंड आवंटन पूरा किया. गाजियाबाद में मंडोला विहार योजना, सेक्टर-5ए में 226 सेमी-फिनिश्ड भवनों के लिए 17 जुलाई से 27 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन पंजीकरण हुए. कुल 462 आवेदनों में से 452 पात्र पाए गए.
इनमें से 175 भवनों का आवंटन वसुंधरा योजना, सेक्टर-16 के सेंट्रल मार्केट हॉल में ड्रॉ के जरिए किया गया. इस प्रक्रिया से परिषद को 2021.26 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है. यह आवंटन मेरठ जोन के उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह की देखरेख में हुआ. इस दौरान संपत्ति प्रबंधक एसएस रावत, अधीक्षण अभियंता राकेश चंद्रा, सहायक अभियंता दुजई राम, अवर अभियंता मयंक और जिलाधिकारी गाजियाबाद के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार मौजूद रहे.
वहीं, लखनऊ की सौमित्र विहार योजना, मोहनलालगंज में लैंडपूलिंग नीति के तहत भूखंड का आवंटन और नंबरिंग ड्रॉ अवध शिल्पग्राम, अवध विहार योजना में हुआ. इस ड्रॉ में भूस्वामियों और किसानों को 40.74, 60, 75 और 122.23 वर्ग मीटर के भूखंड आवंटित किए गए. प्रक्रिया का संचालन उप आवास आयुक्त चंदन कुमार पटेल की उपस्थिति में हुआ.
परिषद ने बताया कि 23 सितंबर 2025 को सौमित्र विहार योजना में 200 और 300 वर्ग मीटर के भूखंड के लिए ड्रॉ जारी रहेगा. इसके अलावा, मेरठ की माधवपुरम योजना संख्या-10, सेक्टर-4 में 30 आवासीय भूखंड के लिए 2029 आवेदकों के बीच लॉटरी ड्रॉ सामुदायिक केंद्र, सेक्टर-3, जागृति विहार में होगा.
झांसी की भूमि विकास गृह स्थान योजना संख्या-3 में 823 आवेदकों के लिए 53 भूखंड का आवंटन पं. दीनदयाल उपाध्याय सभागार झांसी में होगा. इन योजनाओं के तहत कुल 258 भवनों, भूखंड का आवंटन हुआ. इसमें गाजियाबाद में 175 भवन, लखनऊ में 30 छोटे भूखंड, मेरठ में 30, झांसी में 53 भूखंड शामिल हैं.
