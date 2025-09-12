सुपरहिट रही LDA की अनंत नगर योजना; लॉटरी से हुआ 332 भूखंड का आवंटन, दीपावली पर आएगी बंपर स्कीम
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अनंत नगर योजना में लगभग डेढ़ लाख लोगों के आशियाने का सपना साकार होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 7:01 AM IST
लखनऊ: विकास प्राधिकरण की अनंत नगर योजना सुपर हिट साबित हुई है. कुल 332 भूखंड के लिए करीब 5000 लोगों ने आवेदन किया. इनमें से 332 लोगों को लॉटरी के माध्यम से प्लॉट आवंटित कर दिए गए हैं. बहुत जल्द ही इस योजना में करीब 500 भूखंड का रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू किया जाएगा. यह योजना दीपावली पर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुताबिक, 332 भूखंड की लॉटरी संपन्न हो गई है. लॉटरी ड्रॉ लगभग 4800 आवेदकों के मध्य निकाला गया. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि मोहान रोड पर 785 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अनंत नगर योजना में लगभग डेढ़ लाख लोगों के आशियाने का सपना साकार होगा.
यह योजना का विकास के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न पर विकसित की जा रही है. इसमें चौड़ी सड़कों के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए भूमिगत केबल बिछाई जाएंगी. साथ ही लगभग 130 एकड़ भूमि पर पार्क और ग्रीन स्पेस का विकास किया जाएगा. इस योजना में पर्यावरण के अनुकूल हरा-भरा क्षेत्र होगा.
एलडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि अनंत नगर योजना में प्रथम चरण में 334 भूखंड की लॉटरी करवायी गई थी. इसके बाद द्वितीय चरण में आदर्श खंड के 332 भूखंड के लिए 11 जुलाई 2025 से 10 अगस्त 2025 के मध्य ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था.
इसमें 8,568 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आवेदकों के बीच भूखंड की लॉटरी कराई गई. पहले दिन 450 वर्गमीटर और 162 वर्गमीटर के 56 भूखंड की लॉटरी हुई. वहीं, दूसरे दिन 200 वर्गमीटर और 288 वर्गमीटर के 155 भूखंड का लॉटरी ड्रॉ निकाला गया.
यह भी पढ़ें: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सैरपुर और दुबग्गा में सात अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर