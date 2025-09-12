ETV Bharat / state

सुपरहिट रही LDA की अनंत नगर योजना; लॉटरी से हुआ 332 भूखंड का आवंटन, दीपावली पर आएगी बंपर स्कीम

लखनऊ: विकास प्राधिकरण की अनंत नगर योजना सुपर हिट साबित हुई है. कुल 332 भूखंड के लिए करीब 5000 लोगों ने आवेदन किया. इनमें से 332 लोगों को लॉटरी के माध्यम से प्लॉट आवंटित कर दिए गए हैं. बहुत जल्द ही इस योजना में करीब 500 भूखंड का रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू किया जाएगा. यह योजना दीपावली पर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुताबिक, 332 भूखंड की लॉटरी संपन्न हो गई है. लॉटरी ड्रॉ लगभग 4800 आवेदकों के मध्य निकाला गया. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि मोहान रोड पर 785 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अनंत नगर योजना में लगभग डेढ़ लाख लोगों के आशियाने का सपना साकार होगा.

यह योजना का विकास के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न पर विकसित की जा रही है. इसमें चौड़ी सड़कों के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए भूमिगत केबल बिछाई जाएंगी. साथ ही लगभग 130 एकड़ भूमि पर पार्क और ग्रीन स्पेस का विकास किया जाएगा. इस योजना में पर्यावरण के अनुकूल हरा-भरा क्षेत्र होगा.