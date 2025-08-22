लखनऊ : इस समय मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है. मलेरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है. बीते एक महीने से मच्छरों ने लोगों का सुकून छीन लिया है. मलेरिया के आंकड़े पिछले वर्षों के रिकार्ड अगले कुछ माह में तोड़ सकते हैं. हालांकि डेंगू लगभग 46 फीसदी तक घटा है, लेकिन माइक्रो बायोलॉजिस्टों का कहना है कि अगला एक महीना डेंगू के लिए काफी उपयुक्त है. अस्पतालों में इस समय मलेरिया से पीड़ित मरीज आने लगे हैं.







लखनऊ में डेंगू मलेरिया के आंकड़े. (Photo Credit : ETV Bharat)

केजीएमयू माइक्रोबायोलॉजी विभाग की डॉ. शीतल वर्मा का कहना है कि मौसम बदल रहा है. ऐसे में मच्छर जनित बीमारियां तेजी से फैलने शुरू होंगी. जिसमें डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड व चिकनगुनिया शामिल हैं. संचारी रोग से जब भी कोई मरीज पीड़ित होता है तो सबसे पहले उसकी प्लेटलेट्स काउंट्स कम होते हैं. प्लेटलेट्स कम होने का मतलब मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता होती है. ऐसे में जब सिंगल डोनर प्लेटलेट्स नहीं मिल पाता है तो बड़ी समस्या होती है. तीमारदार अपने मरीज को अस्पताल में छोड़कर दूसरे मेडिकल संस्थानों में प्लेटलेट्स लेने के लिए इधर से उधर भटकते हैं. ऐसे में कई बार अति गंभीर मरीज की सांस तक थम जाती हैं. मरीजों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल के ब्लड बैंक में ही सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की व्यवस्था की जा रही है.

मच्छरों से हुई मौत के आंकड़े. (Photo Credit : ETV Bharat)





मलेरिया अधिकारी डॉ. रितु श्रीवास्तव ने बताया कि स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जाएगा. नगर निगम के सहयोग से फागिंग कराई जा रही है. जागरूकता से बीमारियों को मात दी जा सकती है.



मच्छरों से होने वाली गंभीर बीमारियां. (Photo Credit : ETV Bharat)

सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार संचारी रोग फैलने से पहले ही अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं. मरीज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अस्पताल के ब्लड बैंक में सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की व्यवस्था की जा रही है. अस्पताल में सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की व्यवस्था की जा रही है. इससे मरीज को काफी हद तक राहत मिलेगी. वर्तमान में सिविल अस्पताल में रोजाना चार हजार से अधिक मरीज आ रहे हैं. इनमें वायरल बुखार से पीड़ित मरीज काफी हैं. ओपीडी में रोजाना 400 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं.

