SGPGI लखनऊ के सुपर स्पेशिएलिटी विभागों में दूर होगा शिक्षकों का संकट, आई ये राहत वाली खबर - SGPGI LUCKNOW

एसजीपीजीआई लखनऊ ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 25, 2025 at 10:58 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 11:34 AM IST 2 Min Read

लखनऊ : संजय गांधी परास्नातक में शिक्षकों के 368 नए शिक्षकों की नियुक्ति होनी है. मानकीकरण के तहत संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (पीजीआई) में पदों के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है. पीजीआई ने यह प्रस्ताव भेजा था. अभी तक पीजीआई में डॉक्टरों के 401 पद थे. नए पदों पर भर्ती के बाद यहां कुल 769 विशेषज्ञ डॉक्टर हो जाएंगे. पीजीआई के रजिस्ट्रार कर्नल वरुण वाजपेयी का कहना है कि पद बढ़ने से सबसे ज्यादा फायदा सुपर स्पेशियलिटी विभागों को होगा.



पीजीआई में पिछले 10 साल में 25 से ज्यादा शिक्षक या तो रिटायर हो गए थे या वीआरएस ले लिया. इससे कई विभागों में शिक्षकों के संकट पर सवाल खड़े होने लगे थे. इन हालात में डॉक्टरों के 368 पद बढ़ने से पीजीआई को बड़ी राहत मिली है. शासन ने पीजीआई में ब्रॉड स्पेशिएलिटी के 196 और सुपर स्पेशिएलिटी के डॉक्टरों के 172 पदों को मंजूरी दी है. अब पीजीआई के अलग-अलग विभागों की जरूरत के मुताबिक ये पद आवंटित किए जाएंगे. इसके बाद भर्ती निकाली जाएगी. रजिस्ट्रार कर्नल वरुण वाजपेयी के मुताबिक संस्थान में न्यूरोसर्जरी, यूरोसर्जरी, सीवीटीएस, सर्जरी के अलावा अडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, छोटे बच्चों के हार्ट से जुड़ी दिक्कतों के इलाज के लिए सलोनी हार्ट सेंटर भी शुरू किए जा रहे हैं. डॉक्टरों के पद बढ़ने से ये सेंटर जल्दी शुरू किए जा सकेंगे.



हॉस्टल का शुल्क भी बढ़ेगा : शिक्षकों के नए पदों के साथ ही हॉस्टलों का शुल्क भी बढ़ाने का प्रस्ताव भी बना है. हालांकि इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा. पीजीआई के निदेशक प्रो. आरके धीमान के मुताबिक शुल्क की दरों में बदलाव के कुछ सुझाव दिए गए हैं. इन पर विचार के बाद नए रेट लागू किए जाएंगे.

