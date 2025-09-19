IND VS AUS : इकाना में देवीदत्त के बल्ले से रनों की बारिश, ड्रॉ की ओर मैच
भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के स्कोर 532 रनों के जवाब में सात विकेट खोकर 531 रन बना लिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 2:34 PM IST
लखनऊ : भारत की ए टीम और ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के बीच चार दिनों के टेस्ट मैच के चौथे दिन लंच के बाद बारिश ने एक बार फिर खलल डाली. हालांकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के स्कोर 532 रनों के जवाब में सात विकेट खोकर 531 रन बना लिए थे. ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को पार करने के लिए भारत को अब केवल दो रनों की जरूरत है.
भारत और ऑस्ट्रेलिया ए टीमों के बीच खेले जा रहे दो अनऑफिशियल टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में बल्लेबाजों का दबदबा साफ नजर आया. लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया ए ने पहली पारी में 532 रन बनाए. इसके जवाब में इंडिया ए ने भी जोरदार वापसी की और रन बरसाए. ध्रुव के बाद देवीदत्त पाडिकल ने भी सैकड़ा जमा दिया है और वह 150 रन बनाकर आउट हुए. इंडिया ए की पारी में चौथे नंबर पर उतरे देवदत्त पाडिकल ने शानदार शतक जड़ा. शतक पूरा करने के लिए पाडिक्कल ने 198 गेंदों का सामना किया और 9 चौके लगाए.
खास बात यह रही कि पाडिकर ने अपनी पारी में 64 रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए. देवी दत्त के 150 रन 281 गेंद में बने. इसमें 14 चौके और एक छक्का भी शामिल है. इसके बाद टीम का स्कोर सात विकेट पर 531 पहुंच गया है. क्रीज पर हर्ष दुबे 16 रन और प्रसिद्ध कृष्णा शून्य रन पर नॉट आउट हैं. हालांकि इसी दौरान बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ा. बहरहाल भारत अभी ऑस्ट्रेलिया के 532 रनों की बराबरी करने से एक रन दूर है और जीत के लिए दो रन चाहिए, लेकिन बारिश की खलल से तय माना जा रहा है कि मैच ड्रॉ पर समाप्त होगा.
यह भी पढ़ें : IND A VS AUS A: ऑस्ट्रेलिया ने 532 रन पर घोषित की पारी, भारतीय टीम की सधी हुई शुरुआत, एक विकेट पर 116 रन बनाए
यह भी पढ़ें : भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले टीम को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी चोट के चलते हुआ बाहर