मां ने ही मासूम की गला दबाकर की थी हत्या; पति को फंसाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश, ऐसे हुआ खुलासा - LUCKNOW POLICE GOOD WORK

लखनऊ में 7 साल की बच्ची की मौत का राजफाश. ( Photo Credit : ETV Bharat )

Published : July 16, 2025 at 9:43 AM IST | Updated : July 16, 2025 at 10:40 AM IST

लखनऊ : कैसरबाग थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्ची की मौत के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार ब्वायफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली मां ने ही मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी थी और पति को फंसाने के लिए झूठी सूचना दे दी थी. पुलिस रोशनी और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. बता दें, कैसरबाग स्थित खंदारी बाजार इलाके में बार में काम करने वाली रोशनी खान उर्फ नाज ने मंगलवार को डायल 112 पर पति द्वारा बेटी की हत्या की सूचना दी थी. मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो रोशनी खान और उसके पति व लिव इन पार्टनर के बयान विरोधाभासी मिले. हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो रोशनी ने हत्या की बात कबूल कर ली. इंस्पेक्टर कैसरबाग अंजनी कुमार मिश्रा के अनुसार खंदारी बाजार स्थित अपार्टमेंट के चौथे तल पर रोशनी बेटी सायनारा के साथ रहती थी. अपार्टमेंट उसकी सास परवीन ने बिल्डर एग्रीमेंट पर अपना प्लॉट देकर बनवाया था. रोशनी बार में नौकरी करती थी. कई साल तक दिल्ली में रहने के बाद वह यहां वापस रहने आई थी. उसकी शादी करीब 10 साल पहले शाहरुख खान से हुई थी. काफी समय से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था. जिसके चलते शाहरुख कई महीने से रिश्तेदार के घर अमीनाबाद चला गया था. इसी दौरान रोशनी का संपर्क उदयगंज निवासी उदित जायसवाल से समिट बिल्डिंग में हुआ. इसके बाद उदित के साथ लिव इन में रहने लगी. सोमवार रात उदित उससे मिलने उसके फ्लैट पर गया था. मंगलवार तड़के 3:45 बजे रोशनी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर बेटी की हत्या की सूचना दी और पति पर हत्या का आरोप लगाया था. तफ्तीश के दौरान रोशनी ने पति शाहरुख के फ्लैट पर आने के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे. इसके बाद रोशनी और उदित को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ में रोशनी और उसके प्रेमी उदित की भूमिका मिली है. बार बयान बदल रही थी रोशनी: इंस्पेक्टर के मुताबिक जांच के शुरुआती दौर से ही रोशनी अलग-अलग बयान दे रही थी. इस पर शक गहराने लगा, टीम ने उसे हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली. उसने बताया कि पति के साथ नहीं रहना चाहती. विवाद चल रहा था बेटी से मिलने आया तो बहस हुई. उसी को फंसाने के लिए यह कदम उठाया है. प्रेमी उदित जायसवाल भी पहले गुमराह करता रहा. इसके बाद उसने सच बयां कर दिया. उदित ने बताया कि बच्ची की हत्या डेढ़ दिन पहले ही कर दी गई थी. इसके बाद वह दोनों मिलकर पूरी कहानी तैयार की.

