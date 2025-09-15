ETV Bharat / state

अपहरण का पर्दाफाश; स्टार्टअप खोलने के लिए दो बच्चों को किडनैप करने वाला गिरफ्तार

लखनऊ : आलमबाग से किडनैप किए गए दो बच्चों के साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. किडनैपर ने पूछताछ में बताया है कि वह स्टार्टअप (चप्पल फैक्ट्री) शुरू करने के लिए पूंजी जुटाना चाहता था. इसलिए दो बच्चों को अगवा किया और उनके परिवार से 10-10 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी.









डीसीपी मध्य आशीष श्रीवास्तव की ओर से बताया गया कि 11 सितंबर को आलमबाग थाना क्षेत्र की बीजी कॉलोनी के दो बच्चे अर्जुन (12) और प्रथम यादव (8) अचानक लापता हो गए थे. दोनों साइकिल से खेलने निकले थे और देर शाम तक घर नहीं पहुंचे थे. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी. अगले दिन सुबह अर्जुन के पिता के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया कि बच्चा वापस चाहिए तो 10 लाख रुपये दो.



परिजनों की सूचना के आधार पर जांच शुरू की गई तो फिरौती के मैसेज में इस्तेमाल मोबाइल हरिद्वार निवासी ट्रक ड्राइवर रामकिशन का निकला. इसके बाद अपराधिक कड़ियां जोड़ने के बाद मुख्य किडनैपर विजय के बारे में पता चला. छानबीन और लोकेशन के आधार पर आरोपी विजय को गिरफ्तार दोनों बच्चों के साथ लखीमपुर के गोला से गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी विजय केवल आठवीं तक पढ़ा है. उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाने का झांसा देकर बच्चों को अगवा कर लिया था.