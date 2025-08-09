लखनऊ : काकोरी कांड की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर ‘‘क्रांति दिवस’’ की पूर्व संध्या पर हरदोई रोड स्थित काकोरी शहीद स्मारक लखनऊ में कांग्रेसजनों द्वारा जयहिन्द यात्रा निकाली गई. जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व यूपी प्रभारी अविनाश पाण्डेय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. वहीं इसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने की.







कांग्रेस की जय हिंद यात्रा. (Photo Credit : ETV Bharat)

इस अवसर पर संयुक्त रूप से प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डेय व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में एकत्रित हुए हजारों लोग हाथों में तख्तियां व तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए शहीद स्मारक पहुंचे, जहां सभी सम्मानित नेताओं ने अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह व राजेन्द्र लाहिड़ी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

कांग्रेस की जय हिंद यात्रा. (Photo Credit : ETV Bharat)





इस अवसर पर अविनाश पांडे ने कहा कि देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले अमर शहीदों के योगदान का देश सदैव ऋणी रहेगा. पाण्डेय ने कहा कि पूरा अगस्त माह क्रांति का माह है. 1942 में इसी माह में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारी नारों से पूरा देश गूंज उठा था. वहीं अजय राय ने कहा कि हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहूति देने वाले शहीदों को हम भावभीनि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एवं युवा पीढ़ी का आवहन करते हैं कि वह अपने जीवन में देश के प्रति वही भाव पैदा करे जो हमारे क्रांतिकारियों में था. इस मौके पर नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा ने कहा कि यह अमर शहीदों का संघर्ष ही था. जिसने देश को न सिर्फ अंग्रेजों से आजाद कराया, बल्कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया.







काकोरी में जय हिन्द यात्रा के पूर्व कांग्रेसीजन पुराना किला स्थित दुर्गा देवी वोहरा द्वारा स्थापित लखनऊ मांटेसरी स्कूल पहुंचे. जहां उन्होंने महान क्रांतिकारी एवं पूरी एक सदी के लोगों की प्रेरणा स्रोत स्वाधीनता आंदोलन की नायिका दुर्गा देवी वोहरा (दुर्गा भाभी) की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की. इसके बाद प्रदेश कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक डॉ. प्रमोद पाण्डेय की उपस्थिति में सेवादल के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वाधीनता आंदोलन की नायिका दुर्गा देवी वोहरा (दुर्गा भाभी) जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.







यह भी पढ़ें : काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव; CM योगी बोले- आजादी को लेकर कोई गलती करेंगे तो फिर जंजीरों में जकड़े जाएंगे

यह भी पढ़ें : काकोरी कांड की 100वीं वर्षगांठ; शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में बनी थी योजना, आजादी के 3 मतवालों ने अंग्रेजों के उड़ाए थे होश