सीएम योगी बोले- सफाई कर्मियों के साथ हादसा होने पर मिलने चाहिए 40 लाख, राम को गाली देने वाले वाल्मीकि का भी अपमान करते हैं

सीएम ने कार्यक्रम को किया संबोधित. ( Photo Credit; CM Yogi Media Cell )

Published : October 7, 2025 at 7:17 PM IST

लखनऊ : 'आपकी सुरक्षा समाज की सुरक्षा है. आपका सम्मान भगवान वाल्मीकि की विरासत का सम्मान है. महर्षि वाल्मीकि भारत के महापुरुषों की परंपरा के भाग्य विधाता हैं. भगवान राम को गाली देने वाले वाल्मीकि का भी अपमान करते हैं. सफाई कर्मियों के साथ हादसा होने पर उन्हें 35 से 40 लाख रुपये मिलने चाहिए' ये बातें मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर कही. वे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर महासभा ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. सीएम ने भगवान वाल्मीकि की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी. कार्यक्रम में लघु फिल्म भी दिखाई गई. 'सफाई कर्मियों को नई व्यवस्था से जोड़ेंगे' : सीएम ने कहा कि बड़ा कार्य करने जा रहे हैं. सफाई, संविदा कर्मचारी को अब आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं, बल्कि सरकार का कॉरपोरेशन सीधे अकाउंट में पैसा देगा. स्वच्छता कर्मियों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी देंगे. यह व्यवस्था करेंगे कि दुर्भाग्य से किसी सफाई कर्मचारी के साथ घटना-दुर्घटना हुई तो बैंक के जरिए 35-40 लाख रुपये मिल सके. यूपी के 80 हजार होमगार्ड को यह कवर दे दिया गया है. अब सफाई कर्मचारियों को इस व्यवस्था से जोड़ने जा रहे हैं. 'महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से किया था प्रश्न' : सीएम ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि को जब लेखनी चलानी थी, तब लोक कल्याण व मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने और नई कृति की रचना के लिए उन्होंने हजारों वर्ष पहले देवर्षि नारद से प्रश्न किया कि चरित्र से युक्त कौन ऐसा व्यक्ति है, जिसके बारे में मैं कुछ लिख सकूं?. महर्षि वाल्मीकि जानते थे कि चरित्र से युक्त व्यक्ति ही लोक कल्याण व राष्ट्र कल्याण का माध्यम बन सकता है. स्वामी विवेकानंद जब शिकागो की धर्मसभा में गए तो उनकी वेशभूषा देख विदेशी हस रहे थे, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी पहचान पहनावे से बनती है, लेकिन हमारे देश और हमारी पहचान चरित्र से बनती है. हमारे लिए चरित्र महान है. कार्यक्रम में डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद. (Photo Credit; CM Yogi Media Cell) 'श्रीराम ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया' : सीएम योगी ने कहा कि वाल्मीकि ने रामायण लिखते समय पूरी कथा को राम पर आधारित किया. उन्होंने यह भी बताया कि राम को क्यों आधार बनाया, क्योंकि राम ही साक्षात धर्म हैं. मानव समाज भगवान वाल्मीकि का कृतज्ञ है. जब भी किसी भारतीय के मन में संदेह पैदा होता है तो महर्षि वाल्मीकि ने हर स्थिति में जो आदर्श रखा, वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का था. राम के चरित्र हर काल, देश, परिस्थिति में प्रासंगिक है. भाई-भाई, पिता-पुत्र, मां-बेटे, राजा-प्रजा में क्या रिश्ते होने चाहिए, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर यह भाव भरा. राम ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का कभी उल्लंघन नहीं किया. 'राम राज्य वही जिसमें भेदभाव न हो' : सीएम योगी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का चित्र हर भारतीय के घर में होना चाहिए. भारत का हर कथा वाचक सबसे पहले भगवान वाल्मीकि की वंदना करता है. वह जिस पीठ पर बैठते हैं, वह सबसे पवित्र व्यास पीठ कही जाती है. भारत के देवतुल्य ऋषियों की परंपरा ने सभी कालखंड में समाज का मार्गदर्शन किया. रामायण कालखंड में महर्षि वाल्मीकि, महाभारत कालखंड में महर्षि वेदव्यास, मध्यकाल में सद्गुरु रविदास ने मार्गदर्शन किया. सीएम ने कहा कि देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो बाबा साहेब समाज का मार्गदर्शन करते दिखाई देते थे. सभी की दृष्टि एक है. पीएम मोदी इसे एक भारत-श्रेष्ठ भारत, सबका साथ और सबका विकास कहते हैं. सीएम ने कहा कि रामराज्य वही है, जहां जाति, मजहब, संप्रदाय के नाम पर भेदभाव न हो. आज यही कार्य भाजपा की डबल इंजन सरकार कर रही है.