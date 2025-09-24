लखनऊ में सीएम योगी बोले- जीएसटी रिफॉर्म से UP के व्यापारियों और ग्राहकों को सबसे अधिक लाभ, बाजार को मिलेगी मजबूती
सीएम ने बचत उत्सव को किया संबोधित, हजरतगंज बाजार में व्यापारियों और ग्राहकों से किया संवाद.
लखनऊ : 'शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन से लागू हुए नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म ने बाजार में नई ऊर्जा भर दी है. घटी हुई जीएसटी की दरों से आम उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी समेत सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिल रहा है. इससे बाजार की मजबूती और रोजगार सृजन का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है. उपभोक्ताओं के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण जीएसटी रिफॉर्म का सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश के ग्राहकों को ही मिलेगा'.
ये बातें बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही. वे लखनऊ में नेक्स्ट जेन GST बचत उत्सव को संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए नोटबुक, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है. इसके अलावा ज्यादातर घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्रियों को जीरो या 5 प्रतिशत के दायरे में लाया गया है. जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाओं को भी पूरी तरह से जीएसटी मुक्त कर दिया गया है.
'अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती' : सीएम ने कहा कि बाजार में खपत बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि हुई है. इससे व्यापारी और उद्यमी दोनों को लाभ हुआ है. युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं. त्यौहारों के सीजन में यह बड़ा कदम उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है. यूपी देश का सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं वाला राज्य है. ऐसे में जीएसटी रिफॉर्म से यहां की अर्थव्यवस्था को विशेष मजबूती मिलेगी. जीएसटी लागू होने के बाद देश का कलेक्शन 7 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ तक पहुंचा है, जबकि यूपी में यह 49 हजार करोड़ से बढ़कर 1.15 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है.
महंगाई से राहत देने की दिशा में बड़ा कदम : मुख्यमंत्री ने हजरतगंज मार्केट में व्यापारियों और उपभोक्ताओं से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म से संबंधित पंफलेट और बैनर वितरित किए. सीएम ने दुकानदारों और ग्राहकों से संवाद भी किया. व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री के प्रति आभार जताया. सीएम योगी ने कहा कि यह रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक थे. देश को महंगाई से राहत देने की दिशा में ये बड़ा कदम साबित होंगे.
