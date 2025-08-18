लखनऊ : एसजीपीजीआई में सोमवार को हार्ट सेंटर आईसीयू प्रोजेक्ट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया. यह प्रोजेक्ट सलोनी हार्ट सेंटर में संचालित होगा, जो बच्चों की जन्मजात हृदय बीमारियों के उपचार के लिए समर्पित है. इस मौके पर एसबीआई फाउंडेशन ने लगभग 10 करोड़ रुपये का सहयोग प्रदान किया. इस राशि से सेंटर को आधुनिक उपकरणों और आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित किया जाएगा.





उद्घाटन मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बच्चों के हृदय रोगों के लिए उच्च स्तरीय उपचार सुविधा की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी. ऐसे में सलोनी हार्ट सेंटर प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने बताया कि डेढ़ वर्ष पूर्व शुभारंभ किए गए इस सेंटर में अब तक 300 से अधिक बच्चों की हार्ट सर्जरी सफलतापूर्वक हो चुकी है. हार्ट सेंटर का पहला चरण पूरी तरह से क्रियाशील है, जबकि दूसरे चरण का कार्य तेजी से प्रगति पर है.





मुख्यमंत्री ने सलोनी हार्ट फाउंडेशन की संचालक दंपती मिली सेठ एवं हिमांशु सेठ के प्रयासों की सराहना की. साथ ही एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग की भी प्रशंसा की. सीएम ने कहा कि सलोनी हार्ट सेंटर प्रदेश के हजारों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद का संचार कर रहा है. यह पहल 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का प्रत्यक्ष सुफल है और बच्चों के जीवन की रक्षा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है.





मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है और अब बच्चों के हृदय रोगों के उपचार में भी ठोस प्रगति हो रही है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एसबीआई फाउंडेशन का यह सहयोग सलोनी हार्ट सेंटर को और अधिक क्षमता सम्पन्न बनाएगा और आने वाले समय में बच्चों के जीवन की रक्षा में मील का पत्थर सिद्ध होगा. इस मौके पर एसजीपीजीआई के निदेशक डॉ. आरके धीमान ने मुख्यमंत्री को हार्ट सेंटर की स्थापना से लेकर अब तक की गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, सलोनी फाउंडेशन, एसबीआई और एसजीपीजीआई और स्वास्थ्य विभाग के अनेक अधिकारी मौजूद रहे.

