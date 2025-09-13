ETV Bharat / state

कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे मुफ्त सीख सकेंगे संस्कृत और वेद पाठन, प्रत्येक रविवार को लगेगी क्लास

केकेसी पीजी कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉ. एसडी शर्मा और शिक्षक डॉ. मेनू अरोड़ा ने साध्वी ऋतंभरा के मार्गदर्शन में ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार किया है.

ऑनलाइन कर सकेंगे संस्कृत और वेद की पढ़ाई.
ऑनलाइन कर सकेंगे संस्कृत और वेद की पढ़ाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 10:36 AM IST

लखनऊ : कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को संस्कृत, वेद और हिंदी सिखाने के लिए केकेसी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉ. एसडी शर्मा और शिक्षक डॉ. मेनू अरोड़ा ने मुहिम शुरू की है. इसके लिए देश के विभिन्न वैदिक यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की मदद से ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है. इस ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से हर संडे को बच्चों को फ्री में संस्कृत, वेद और हिंदी भाषा का ज्ञान दिया जाएगा. ऑनलाइन मंच की स्थापना के पीछे साध्वी ऋतंभरा की प्रेरणा भी है.

देखें : संस्कृत और वेद पाठन के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार. (Video Credit : ETV Bharat)




डॉ. एसडी शर्मा ने बताया कि आमतौर पर बच्चों को संस्कृत और वेद पढ़ाने की तैयारी कक्षा 9 के बाद होती है. कई राज्यों में 11वीं से संस्कृत पढ़ाई जाती है. ऐसे में संस्कृत की पढ़ाई के प्रति बच्चों में रुझान कम हो जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए साध्वी ऋतंभरा के मार्गदर्शन में हमने ये मुहिम शुरू की है. संस्कृत पढ़ाने के लिए आईआईटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी समेत कई प्रतिष्ठित संस्थानों के लोग जुड़े हुए हैं. इस कड़ी में हर संडे ऑनलाइन मोड में क्लास शुरू करेंगे. जिसमें कोई भी बच्चा बिना कोई फीस दिए जुड़ सकता है. बच्चे संस्कृत और वेद पढ़ सकें, इसकी बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी.

सभ्यता और संस्कृति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं : डॉ. मीनू अरोड़ा ने बताया कि हमारा उद्देश्य छोटे बच्चों को देश की सांस्कृतिक, ज्ञान आधारित शिक्षा और संस्कारों के माध्यम से मूल्य आधारित जीवन अपनाने के प्रति प्रेरित करना है. जब हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो हमने पाया कि आमतौर पर हमारे बच्चे मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे और विभिन्न तरह के इंटरनेशनल देश को टू सेलिब्रेट करते हैं, पर हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है.

गायत्री मंत्र से भी अपरचित हैं लोग : मीनू अरोड़ा का कहना है कि हमारे घरों में जब भी कोई हवन या पूजन होता है तो उसकी शुरुआत गायत्री मंत्र से होती है. इसके बावजूद हमारे समाज में 99% से लोगों को इस मंत्र के वास्तविकता के बारे में पता ही नहीं है. हम अपने इस छोटे प्रयास के माध्यम से बच्चों को संस्कृत और वेदों के ज्ञान को देना चाहते हैं. इसके लिए सबसे जरूरी है कि वह पहले संस्कृत और वेद पढ़ने के तरीकों के बारे में सीख सकें. इसी कड़ी में यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है.



संस्कृत और वेद आधारित प्रतियोगिता में मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार

डॉ. मीनू अरोड़ा और डॉ. एसडी शर्मा ने बताया कि अगले संडे (14 सितंबर) से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी. पहले दिन संस्कृत और हिंदी विषय की बेसिक नॉलेज दी जाएगी. कुछ महीनों के बाद संस्कृत और वेद पढ़ने की बेसिक जानकारी देंगे. उसके बाद नेशनल लेवल, जोनल लेवल और स्कूल लेवल पर संस्कृत और वेद आधारित प्रश्नों की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे. प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 10 लाख रुपये तक के कैश प्राइज देंगे. जिसमें नेशनल लेवल पर प्रथम आने वाले छात्र को 25 हजार, दूसरे नंबर पर आने वाले छात्र को 10 हजार, तीसरे नंबर पर आने वाले छात्र को 5000 रुपये मिलेंगे. इसी तरह जोनल और स्कूल लेवल के लिए प्राइस मनी अलग-अलग तय की जाएगी.

