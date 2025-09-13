ETV Bharat / state

कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे मुफ्त सीख सकेंगे संस्कृत और वेद पाठन, प्रत्येक रविवार को लगेगी क्लास

लखनऊ : कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को संस्कृत, वेद और हिंदी सिखाने के लिए केकेसी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉ. एसडी शर्मा और शिक्षक डॉ. मेनू अरोड़ा ने मुहिम शुरू की है. इसके लिए देश के विभिन्न वैदिक यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की मदद से ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है. इस ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से हर संडे को बच्चों को फ्री में संस्कृत, वेद और हिंदी भाषा का ज्ञान दिया जाएगा. ऑनलाइन मंच की स्थापना के पीछे साध्वी ऋतंभरा की प्रेरणा भी है.

देखें : संस्कृत और वेद पाठन के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार. (Video Credit : ETV Bharat)







डॉ. एसडी शर्मा ने बताया कि आमतौर पर बच्चों को संस्कृत और वेद पढ़ाने की तैयारी कक्षा 9 के बाद होती है. कई राज्यों में 11वीं से संस्कृत पढ़ाई जाती है. ऐसे में संस्कृत की पढ़ाई के प्रति बच्चों में रुझान कम हो जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए साध्वी ऋतंभरा के मार्गदर्शन में हमने ये मुहिम शुरू की है. संस्कृत पढ़ाने के लिए आईआईटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी समेत कई प्रतिष्ठित संस्थानों के लोग जुड़े हुए हैं. इस कड़ी में हर संडे ऑनलाइन मोड में क्लास शुरू करेंगे. जिसमें कोई भी बच्चा बिना कोई फीस दिए जुड़ सकता है. बच्चे संस्कृत और वेद पढ़ सकें, इसकी बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी.



सभ्यता और संस्कृति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं : डॉ. मीनू अरोड़ा ने बताया कि हमारा उद्देश्य छोटे बच्चों को देश की सांस्कृतिक, ज्ञान आधारित शिक्षा और संस्कारों के माध्यम से मूल्य आधारित जीवन अपनाने के प्रति प्रेरित करना है. जब हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो हमने पाया कि आमतौर पर हमारे बच्चे मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे और विभिन्न तरह के इंटरनेशनल देश को टू सेलिब्रेट करते हैं, पर हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है.