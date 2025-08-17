लखनऊ: देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक लखनऊ स्टेशन ने एक अगस्त को अपने निर्माण के 100 साल पूरे कर लिए. अंग्रेजों ने 70 लाख रुपये की लागत से 100 साल पहले 1923 में लखनऊ स्टेशन का निर्माण कराया था. हालांकि इसे विस्तार 1925 में मिला. आम बोलचाल की भाषा में इसे चारबाग रेलवे स्टेशन कहते हैं. ये स्टेशन कई खासियतों से लैस है. इसकी भव्य इमारत यात्रियों को अपनी तरफ बरबस ही आकर्षित करती है. स्टेशन के 100 साल पूरे होने पर रविवार को उत्तर रेलवे की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया. एक पुस्तिका का मंडल रेल प्रबंधक ने विमोचन किया. इस दौरान 1925 के रेलवे स्टेशन और आज के अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया.

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा (Video Credit; ETV BHARAT)

महात्मा गांधी और नेहरू की पहली मुलाकात: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का चारबाग रेलवे स्टेशन अपने स्थापत्य, इंजीनियरिंग और इतिहास के कारण दुनिया के अनोखे रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है. राजपूत, अवधी और मुगल वास्तुकला का ये अद्भुत संगम अपनी भव्य छतरियों, कलात्मक गुंबदों और शतरंज की विशाल जैसी अनोखी छतों के साथ आज भी समय की कसौटी पर खड़ा है. 100 वर्षों से स्टेशन लाखों मुसाफिरों की कहानियां, मुलाकातों और विदाईयों का साक्षी रहा है. 26 दिसंबर 1916 को चारबाग ने इतिहास का एक सुनहरा पल देखा जब यहां महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई. यह स्टेशन अंग्रेजी हुकूमत के दौर और आजादी की लहर का साक्षी रहा है. अंग्रेजी दौर की निशानियां आज भी सुरक्षित हैं. ईस्ट इंडिया रेल के मोनोग्राम वाली आलमारियां, अंग्रेजी जमाने का पानी मापने वाला यंत्र, 100 साल पुराने मजबूत लकड़ी के फर्नीचर, प्लेटफार्म गलियारे और दीवारें आज भी बीते जमाने की खुशबू समेटे हुए हैं.

अपने शुरुआतीदौर में चारबाग स्टेशन. (Photo Credit; ETV Bharat)

स्टेशन में अब ये हो रहा बदलाव : इस मौके पर उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है. उत्तर रेलवे का सबसे खूबसूरत स्टेशन शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है. हर रोज लाखों यात्री इस स्टेशन पर आते हैं और ढाई सौ से ज्यादा ट्रेनों से रोज सफर करते हैं. यह स्टेशन अपने में पूरा इतिहास समेटे हुए है. इस स्टेशन की खूबसूरती लोगों को अचंभित करती है. कितनी हैरानी की बात है कि रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े व्यक्ति को इस स्टेशन के अंदर होने वाले शोर की आवाज तक नहीं सुनाई देती है. अपनी बेहतरीन स्थापत्य कला के लिए यह स्टेशन मशहूर है. 100 साल पहले 70 लाख रुपये से तैयार हुआ ये स्टेशन आधुनिकता के दौर में प्रवेश कर चुका है. यात्रियों की सुविधा के लिए निर्माण कार्य चल रहा है. सेकंड एंट्री का काम जारी है. बहुत जल्द यात्रियों की सुविधा के लिए इसे ओपन कर दिया जाएगा.

चारबाग स्टेशन पर खड़ा भाप इंजन. (Photo Credit; ETV Bharat)

बिशप जॉर्ज हरबर्ट ने रखी थी नींव: चारबाग रेलवे स्टेशन की नींव 1914 में बिशप जॉर्ज हरबर्ट ने रखी थी. यह नौ साल 1923 में बनकर तैयार हुआ. जबकि 1925 में इसे विस्तार दिया गया. उस समय इस स्टेशन की बिल्डिंग को बनाने में 70 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आया था. जैकब हॉर्निमैन ने इसका नक्शा बनाया था. अब इस स्टेशन को मॉडर्न बनाया जा रहा है. नया रूप और आकार दिया जा रहा है, लेकिन स्टेशन की मुख्य ऐतिहासिक इमारत से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को संजोया जा रहा है. अंग्रेजी हुकूमत की इस ऐतिहासिक बिल्डिंग की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है. यही वजह है कि स्टेशन का कायाकल्प तो किया जा रहा है लेकिन मुख्य इमारत जैसी है, उसे हूबहू वैसा ही रखा जाएगा.

चारबाग स्टेशन की खासियत. (Photo Credit; ETV Bharat)

इमारत के बाहर नहीं जाती ट्रेनों की आवाज: खास बात यह है कि स्टेशन से हर रोज 250 से भी ज्यादा संख्या में ट्रेनें गुजरती हैं. हॉर्न भी खूब शोर करते हैं, ट्रेनों की आवाज भी होती है, लेकिन बिल्डिंग के बाहर जरा सी आवाज नहीं आती. इसकी बिल्डिंग पर छतरीनुमा छोटे-बड़े कई गुंबद हैं, जो शतरंज के प्यादों की तरह नजर आते हैं.

अपने निर्माण के समय चारबाग स्टेशन. (Photo Credit; ETV Bharat)

पुराना मापक यंत्र : स्टेशन की इमारत पर आधा दर्शन टंकियां हैं. हर टंकी में पानी की क्षमता 30-30 हजार लीटर की हैं. टंकियों में पानी मापने के लिए अब नए मापक स्थापित हो गए हैं, पर स्टेशन निदेशक के कमरे के पास लगा पुराना मापक यंत्र आज भी स्थापित है. यह आज भी उसी तरह काम करता है. अंग्रेजों के दौर में यह मापक लगाया गया था और इतने साल बाद भी इससे ही पता चलता है कि टंकियों में कितना पानी है. चारबाग रेलवे स्टेशन की मुख्य इमारत में आज के समय पार्सल घर बना हुआ है. पार्सल घर में कुछ आलमारियां ईस्ट इंडिया रेल के समय की हैं. इन पर बना मोनोलॉग ईस्ट इंडिया रेल का है. यह आलमारी अब भी मजबूत हैं. हालांकि अब इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

यूपी के पुराने स्टेशन. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी के ये स्टेशन 100 साल से भी पुराने

कानपुर सेंट्रल स्टेशन: अंग्रेजों ने ही कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन बनाया था. साल 1859 में प्रयागराज से कानपुर तक रेल पटरी बिछाने का काम प्रारंभ हुआ था और तीन मार्च 1859 को पहली ट्रेन इलाहाबाद से कानपुर की ओर रवाना हुई थी. इसमें कुल 10 कोच थे. इनमें ईंट और कंकड़ डालकर भेजे गए थे. ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी. कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हावड़ा जंक्शन के बाद देश का तीसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है. कानपुर और प्रयागराज के बीच 180 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाली भारत में उस समय यह चौथी रेलवे लाइन थी. ब्रिटिश शासन काल के दौरान कानपुर शहर को मूल रूप से कावनपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया. शहर के केंद्र में होने के कारण ही कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया. रेलवे के मुख्य आयुक्त सर आस्टन होडो केटी और अधिकारी जान एच हैरिमन ने 16 नवंबर 1928 को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की नींव रखी थी. एक साल चार माह और 13 दिन में सेंट्रल स्टेशन बनकर तैयार हो गया. उस समय इस स्टेशन को बनाने में 19.75 लाख रुपए खर्च हुए थे. 29 मार्च 1930 को सेंट्रल स्टेशन से मुंबई के लिए ट्रेनों के संचालन की शुरुआत की गई थी.

प्रयागराज जंक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रयागराज रेलवे स्टेशन: 166 साल पहले वर्ष 1859 में अंग्रेजों ने इस स्टेशन की नींव रखी थी. इस स्टेशन को पहले इलाहाबाद जंक्शन के नाम से जाना जाता था. उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2020 में इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन कर दिया. हावड़ा गया दिल्ली लाइन, हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन, प्रयागराज मऊ गोरखपुर मुख्य लाइन और हावड़ा प्रयागराज मुंबई लाइन पर स्थित रेलवे स्टेशन है. यह उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है. पहली ट्रेन 1859 में प्रयागराज से ही कानपुर के लिए संचालित हुई थी. 1864 में हावड़ा से दिल्ली के लिए पहली सीधी ट्रेन चली.

आगरा फोर्ट स्टेशन. (Photo Credit; ETV Bharat)

आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन: 151 साल पहले उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में फोर्ट रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया गया था. साल 1874 में यह रेलवे स्टेशन बना था. ब्रिटिश काल में निर्मित हुए आगरा फोर्ट स्टेशन मालवा राजपूताना रेलवे के हिस्से में था, तब राजस्थान आगरा और मध्य भारत के क्षेत्रों को जोड़ने वाला यह स्टेशन काफी महत्तवपूर्ण केंद्र था. इस स्टेशन की वास्तु कला की विशेषता उसके बारामदे हैं, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं. इस स्टेशन में मुगल स्थापत्य कला और औपनिवेशिक काल का प्रभाव खूब नजर आता है. कोलकाता, दिल्ली मुंबई और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन प्रमुख केंद्र रहा है. भारत की स्वतंत्रता से पहले आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन ब्रिटिश सेना और प्रशासन के लिए इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक बेस था. आगरा में पहली मीटर गेज रेलवे लाइन भरतपुर से आगरा फोर्ट स्टेशन तक बिछाई गई थी, जिसे राजपूताना रेलवे ने 11 अगस्त 1873 में बनवाया था. वर्ष 1874 में इसकी लंबाई बढ़ाकर दिल्ली से बांदीकुई तक कर दी गई थी. आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन देश के उन स्टेशनों में से एक था जहां ब्रॉड गेज और मीटर गेज दोनों लाइन हुआ करती थीं.

