लखनऊः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ कैंपस ने एक नई पहल की शुरुआत की है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने विज्ञान के साथ-साथ हिंदू रीति रिवाज और संस्कार को जोड़ने का काम शुरू किया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने हिंदू मान्यता के अनुसार वास्तुशास्त्र का प्रयोग किस तरह से आज किया जाए. इसके लिए एक नया कोर्स तैयार किया है. सिविल इंजीनियरिंग तथा कंस्ट्रक्शन की फील्ड से जुड़े लोग इस कोर्स को कर सकते हैं.

इन दिनों मकान बनवाते समय वास्तुशास्त्र का खासा ध्यान रखा जाता है. यह बताता है कि किस स्थान पर क्या बनाना श्रेष्ठ रहेगा और उसी के अनुसार आर्किटेक्ट नक्शा भी बनाता है. ज्यादातर लोगों को वास्तुशास्त्र के बारे में मोटी-मोटी जानकारी के अलावा विशेष कुछ पता नहीं होता है. खास तौर पर इस काम से जुड़े एक्सपर्ट्स भी इसको लेकर काफी सजग नहीं होते हैं.

इसी समस्या का समाधान करने के लिए लखनऊ के गोमतीनगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में एक ऐसा कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें आर्किटेक्ट और वास्तुशास्त्र दोनों विषय को पढ़ाया जाएगा. विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने बताया कि किसी घर में यदि वास्तु दोष है तो घर में नकारात्मकता आती है. ऐसे में विज्ञान को संस्कार से जोड़ा जाए तो लोगों का कल्याण निश्चित है.

प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने बताया कि एक नया डिग्री प्रोग्राम तैयार किया गया है, जो 4 वर्षीय होगा. इसमें 60 सीटें होंगी. बैचलर आर्किटेक्चर की तरह इसमें भी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके लिए आर्किटेक्चर काउंसिल से अनुमति के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है. इस साल कोर्स को मान्यता मिल जाएगी. अगले सत्र से इसमें प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने बताया कि इस कोर्स में केवल वास्तु शास्त्र की पढ़ाई करना चाह रहे छात्रों को भी प्रवेश का मौका मिलेगा. कोर्स में एक पाठ यह भी शामिल होगा कि जिन घरों का निर्माण हो चुका है, अगर उसमें वस्तु दोष है तो उसे किस तरह से दूर किया जाए. इसके लिए हमारे विधि-विधान व शास्त्र क्या कहते हैं, इसकी भी जानकारी दी जाएगी.

