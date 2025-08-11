ETV Bharat / state

क्रिकेटर आकाशदीप को बेची बिना नंबर के फॉच्यूनर; डीलर को नोटिस, खिलाड़ी को सख्त हिदायत - CRICKETER AKASHDEEP CAR

ईटीवी भारत की खबर का संज्ञान लेकर परिवहन आयुक्त ने की कार्रवाई, डीलर के ट्रेड लाइसेंस को निलंबित करने की भी हुई संस्तुति.

अपनी नई कार के साथ क्रिकेटर आकाशदीप और उनके परिवार के लोग. (Photo Credit; Twitter)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 8:02 PM IST

लखनऊ: क्रिकेटर आकाशदीप को बिना रजिस्ट्रेशन के फॉर्च्यूनर गाड़ी बेचने के मामले में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. परिवहन आयुक्त की ओर से इस संबंध में डीलर (शोरूम मालिक) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. साथ ही डीलर के ट्रेड लाइसेंस को सस्पेंड करने की संस्तुति की गई है.

इसके साथ ही क्रिकेटर आकाशदीप को भी नोटिस जारी करके हिदायत दी गई है कि जब तक गाड़ी से संबंधित परिवहन विभाग की सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक उसे सड़क पर न उतारें. बता दें कि ईटीवी भारत ने इस प्रकरण को लेकर खबर प्रकाशित की थी. जिसका संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग की ओर से ये कार्रवाई की गई है.

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि चिनहट स्थित डीलरशिप को क्रिकेटर आकाशदीप प्रकरण में कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आकाशदीप को भी परिवहन विभाग की तरफ से मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन प्रयोग निषेध का नोटिस दिया गया है.

साथ ही निर्देशित किया गया है कि जब तक सभी विधिक औपचारिकताएं जिसमें पंजीयन पूर्ण होना, एचएसआरपी और थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क का फिटमेंट और वैध बीमा की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, वाहन को सड़क पर न चलाया जाए. उल्लंघन की स्थिति में वाहन जब्त करने और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ के सहायक संभागीय अधिकारी (प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि क्रिकेटर आकाशदीप ने 7 अगस्त को मेसर्स सनी मोटर्स चिनहट फैजाबाद रोड से वाहन खरीदा था, जिसका सेल इनवॉइस उक्त तिथि में डीलर ने काटा और इसका बीमा आठ अगस्त को किया. वाहन का रोड टैक्स पोर्टल पर वर्तमान तिथि तक जमा नहीं किया गया जो केंद्रीय मोटरयान नियमावली का उल्लंघन है.

आकाशदीप ने नौ अगस्त को फैंसी नंबर UP 32 QW 0041 पर निर्धारित शुल्क ₹5000 जमा कर प्राप्त किया. वाहन पोर्टल पर उपलब्ध डिस्क्लेमर से प्रदर्शित है कि संबंधित डीलर को पंजीयन आवंटन की प्रति उपलब्ध करा दी गई. वाहन पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही वाहन विक्रेता ने वाहन उपलब्ध कराया जो मोटर नियमावली का उल्लंघन है. नया वाहन तब तक स्वामी को सौंपा नहीं जा सकता जब तक पंजीयन चिह्न विधिवत रूप से वाहन पर अंकित न हो.

इससे स्पष्ट है कि डीलर ने बिना पंजीयन कराए ही नियम विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वाहन हस्तांतरित कर दिया, इसलिए ट्रेड धारक की तरफ से नियमों का उल्लंघन करने के आधार पर अधिनियम के तहत मेसर्स सनी मोटर्स चिनहट फैजाबाद रोड के ट्रेड लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की जाती है.

अमौसी डीलरशिप का एक माह के लिए निलंबन: परिवहन विभाग की तरफ से एक और आदेश जारी किया गया है जिसमें मेसर्स सनी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास उत्तर प्रदेश में दो पृथक ट्रेड सर्टिफिकेट पंजीकृत हैं. एक अमौसी और दूसरा चिनहट में. अमौसी डीलरशिप के खिलाफ निलंबन आदेश हजरतगंज स्थित शोरूम में पाई गई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर जारी किया गया है.

जांच में यह सिद्ध हुआ कि हजरतगंज शोरूम से बिना पंजीयन और HSRP के वाहन सुपुर्द किए गए, जो मोटर वाहन अधिनियम और केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का उल्लंघन है. परिणामस्वरूप अमौसी स्थित इस डीलरशिप का ट्रेड सर्टिफिकेट एक माह के लिए निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में किसी भी प्रकार की वाहन बिक्री, पंजीयन या डिलीवरी नहीं की जा सकेगी. निलंबन अवधि में उल्लंघन होने पर ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.

LUCKNOW TRANSPORT DEPARTMENTHIGH SECURITY NUMBER PLATECRICKETER AKASHDEEP FORTUNER CARLUCKNOW CAR SHOWROOMCRICKETER AKASHDEEP CAR

