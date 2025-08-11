लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के एक कार डीलर ने भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप को बिना नंबर प्लेट लगी गाड़ी डिलीवर कर दी. नियमों के मुताबिक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के कोई भी शोरूम कस्टमर को कार नहीं सौंप सकता है.

बताया जा रहा है कि आकाशदीप रक्षाबंधन पर अपनी बड़ी बहन व परिजनों की खुशी के लिए नई गाड़ी खरीदी थी. उस दिन एचएसआरपी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था. आकाशदीप हाल ही में इंग्लैंड दौरे से लौटे हैं. उनकी बहन का कैंसर का इलाज चल रहा है. उनके लिए इस बार का रक्षाबंधन बेहद खास था.

वहीं, यूपी भर में ऐसे कई डीलर हैं, जो वाहन स्वामियों को बिना नंबर प्लेट के गाड़ियां डिलीवर कर रहे हैं. अब तक दर्जनों डीलरों के ट्रेड सर्टिफिकेट सस्पेंड किए जा चुके हैं और चेतावनी भी दी जा चुकी. कहा गया है कि कोई भी डीलर बिना नंबर प्लेट के किसी को भी वाहन डिलीवर न करें.

ऐसा ही मामला लखनऊ में सामने आया जब रक्षाबंधन के दिन लखनऊ के एक शोरूम से भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप ने महंगी टॉप मॉडल ब्लैक फॉर्च्यूनर कार खरीदी. डीलर की तरफ से क्रिकेटर को बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के ही गाड़ी डिलीवर कर दी गई. टैक्स भी नहीं काटा गया.

फैंसी नंबर बुकिंग रिसिप्ट काटी गई और उस पर UP 32 QW 0041 नंबर अलॉट किया गया. अब परिवहन विभाग डीलर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. हालांकि, सन्नी टोयोटा, नादरगंज शोरूम के जनरल मैनेजर मनीष शर्मा का कहना है कि रक्षाबंधन के दिन आकाशदीप को गाड़ी डिलीवर की गई.

उन्होंने फैंसी नंबर बुक कराया था. उन्हें UP 32 QW 0041 नंबर अलॉट हुआ है. उस दिन गाड़ी की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तैयार नहीं हो पाई थी. अब नंबर जनरेट हुआ है तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तैयार होगी.

टैक्स कटे बिना नहीं जारी हो सकती एचएसआरपी: नियम यह है कि जब तक नई गाड़ी का टैक्स नहीं कट जाता तब तक एचएसआरपी जनरेट नहीं हो सकती है. आकाशदीप को शोरूम की तरफ से जिस दिन गाड़ी डिलीवर की गई, उस दिन शनिवार था, ऐसे में टैक्स कटा नहीं.

फैंसी नंबर की सिर्फ रिसिप्ट काटी गई. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जनरेट नहीं हुई. इसका मतलब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी पूरा नहीं हुआ और बिना रजिस्ट्रेशन के ही गाड़ी डिलीवर कर दी गई. अब आज सोमवार को गाड़ी का टैक्स काटा गया.

क्या कहता है नियम: मोटर व्हीकल एक्ट, 2019 की धारा 41(6) के अनुसार कोई भी डीलर किसी भी वाहन को तब तक वाहन मालिक को नहीं सौंप सकता जब तक उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) न लगी हो. नियम का उल्लंघन करने पर डीलर पर जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित या फिर निरस्त भी किया जा सकता है.

सख्ती का असर नहीं: ऐसी लापरवाही और नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग ने जुलाई में 25 डीलरों के ट्रेड सर्टिफिकेट एक माह के लिए सस्पेंड कर दिए थे. 50 शोरूम मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. इनमें भी कई शोरूम मालिक जब जवाब नहीं दे पाए थे तो उनका ट्रेड सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया गया था.

कई शोरूम मालिकों ने बाकायदा वीडियो जारी करके पंजीकरण में देरी होने पर माफी मांगी थी और अपना ट्रेड सर्टिफिकेट सस्पेंशन रद करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें राहत दी गई.

क्या कहते हैं एआरटीओ प्रशासन: क्रिकेटर आकाशदीप को बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ही डीलर की तरफ से गाड़ी डिलीवर किए जाने पर लखनऊ के एआरटीओ (प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी. दोषी पाए जाने पर संबंधित डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. नियम सभी के लिए एक समान हैं.

नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं: उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह का कहना है की डीलर्स को नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए. परिवहन विभाग के नियमों का पालन करना चाहिए. क्रेता कोई भी हो, नियमों के तहत ही शोरूम को गाड़ी डिलीवर करनी चाहिए. अगर शोरूम से बिना TAX कटे और बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी डिलीवर हुई है तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा.

