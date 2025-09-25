ETV Bharat / state

लखनऊ में चार दिन में फिर चुनौती बना तेंदुआ, कैंट से पहुंचा आशियाना, सीतापुर में भी चहलकदमी करते दिखा

लखनऊ/सीतापुर: कैंट क्षेत्र में बीती 21 सितंबर को सड़क पार करते हुए तेंदुए का एक कार सवार ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था, जिसके बाद इस क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने गन्ना संस्थान केंद्र के आसपास तीन शिफ्ट में टीम लगा दी और आधा दर्जन ट्रैप कमरे भी लगा दिए, लेकिन न ट्रैप कैमरे काम आए और न ही वन विभाग की टीम की सेना के जवानों के साथ कांबिंग का ही फायदा मिला. वहीं, सीतापुर में भी तेंदुआ दिखने से लोग दहशत में हैं. विधायक ने सीसीटीवी फुटेज का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.





कैंट से आशियाना एरिया में पहुंचा: कैंट क्षेत्र से बाहर निकल अब तेंदुआ आशियाना क्षेत्र के रुचि खंड में दाखिल हो चुका है. बुधवार की रात रुचि खंड इलाके में तेंदुए की फोटो और वीडियो लोगों ने कैप्चर कर वायरल किया. इसके बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई और आशियाना में अब तेंदुआ पकड़ने के लिए जाल बिछाया है. हालांकि तेंदुए के रुचि खंड में खबर मिलते ही आशियाना क्षेत्र के लोग दहशत में आ गए. रात भर सो नहीं पाए. सुबह भी घरों से निकलने में लोग कतराते रहे.



इलाके के लोग दहशत मेंः रिहायशी इलाकों में अब जंगली जानवरों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है. रहमान खेड़ा में बाघ के बाद अब कैंट और आशियाना क्षेत्र में तेंदुए की दस्तक में लोगों को दहशत में ला दिया है. वन विभाग की टीम कैंट क्षेत्र के गन्ना अनुसंधान केंद्र के पास पूरी मुस्तैदी से तेंदुए के पकड़ने के लिए पिछले तीन दिनों से दिन रात एक करने में लगी हुई है. तीन शिफ्ट में टीम की ड्यूटी लगाई गई है. सेना के जवान और पुलिस भी गश्त कर रहे हैं, साथ ही ट्रैप कैमरे भी लगाए गए जिससे तेंदुआ पकड़ा जा सके.





माइक से अनाउंस कियाः कंट्रोल रूम बनाया गया है. इलाके में अनाउंसमेंट किया जा रहा कि घर से बाहर न निकलें, लेकिन तेंदुआ इस क्षेत्र से बाहर निकलकर आशियाना के रुचि खंड इलाके में जा पहुंचा है. बुधवार रात को जब वन विभाग की टीम को सोशल मीडिया पर यहां के फोटो वायरल होने के बाद जानकारी मिली तो टीम ने माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों से अंधेरे में घरों से बाहर न निकलने की अपील की.





तीन टीमें और ट्रैप कैमरे लगाए गए: तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए तीन टीमें और ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं. इलाके के लोग बेहद परेशान हैं कि आखिर तेंदुआ कब पकड़ा जा सकेगा. आशियाना क्षेत्र में तेंदुए की फोटो एक गाड़ी के पास खड़े हुए नजर आ रही है. वन विभाग की टीम यहां पर एक्टिव हो गई है. लोगों से अपील की जा रही है कि वह रात के अंधेरे में बाहर न निकलें और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी न निकलने दें. रात भर पुलिस और वन विभाग की टीम इस इलाके में कांबिंग करती रही. सुबह के समय परिजन बच्चों को स्कूल भेजने में कतराते रहे. कई परिजनों ने तो अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं है.





डीएफओ क्या बोलेः डीएफओ शितांशु पांडेय का कहना है कि हमारी टीम की पूरी कोशिश है कि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके. इसके लिए तीन शिफ्ट में आठ आठ घंटे की ड्यूटी लगाई गई है. ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन तेंदुआ अपनी लोकेशन बदल रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है.

सीतापुर के महमूदाबाद में भी तेंदुए का आतंकः सीतापुर के महमूदाबाद में भी तेंदुए का आतंक जारी है. भी हाल ही में महोली क्षेत्र के नरनी में बाघिन को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा जा सका, तो बाघ व शावकों की तलाश जारी है. इसके अलावा तमाम अन्य इलाकों जैसे गोंदलामऊ, इमलिया सुल्तानपुर सहित अजय जगहों पर भी जंगली जानवरों के होने से दहशत का माहौल है. इसी बीच महमूदाबाद के मनोहर लॉन के पास तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया. तेंदुए की आमद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं. महमूदाबाद की बीजेपी से विधायक आशा मौर्या ने इसका वीडियो शेयर करके लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.





