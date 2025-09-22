कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को माइनर ब्रेन स्ट्रोक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मेदांता में कराया भर्ती
मेदांता के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती. न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट की निगरानी में हो रहा इलाज. पहले से डायबिटीज की शिकायत है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 9:11 AM IST
लखनऊ : यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर की तबीयत रविवार को अचानक बिगड़ गई. उन्हें अचानक उन्हें चक्कर आने की शिकायत हुई और कमजोरी महसूस हुई. इसकी जानकारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मिली तो वह ओपी राजभर को लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां विशेषज्ञों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल मेदांता के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती राजभर की तबीयत ठीक बताई जा रही है.
एक्सपर्ट कर रहे निगरानी : मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि रविवार शाम कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को इमरजेंसी में लाया गया था. उनकी तबीयत काफी बिगड़ी हुई थी. चक्कर की शिकायत के साथ उन्हें कमजोरी की शिकायत थी. सीटी स्कैन, खून आदि की प्राथमिक जांच में माइनर ब्रेन स्ट्रोक का पता चला है. फिलहाल न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट डॉ. अनूप ठाकुर की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल स्थिति ठीक है. उन्हें पहले से डायबिटीज की शिकायत है.
जानिए क्या होता है माइनर ब्रेन स्ट्रोक : डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि माइनर ब्रेन स्ट्रोक को क्षणिक इस्केमिक अटैक (Transient ischemic attacks) भी कहा जाता है. जिसमें मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह अस्थायी रूप से बाधित हो जाता है. जिससे स्ट्रोक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन ये लक्षण आमतौर पर 24 घंटे के भीतर ठीक हो जाते हैं. हालांकि, ये मिनी स्ट्रोक के लक्षण गंभीर हो सकते हैं. यह भविष्य में पूर्ण स्ट्रोक की चेतावनी साबित हो सकते हैं. ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है.
