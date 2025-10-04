ETV Bharat / state

बरेली हिंसा; नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट, कई नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात

लखनऊ : बीते दिनों (26 सितंबर) बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद हुए विवाद और पुलिसिया कार्रवाई पर सियासत गरम है. बरेली के हालात का जानकारी लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने शनिवार को बरेली जाने का ऐलान किया था. इस कड़ी में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय की अगुवाई में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को जाना था, लेकिन पुलिस ने शनिवार सुबह ही माता प्रसाद पांडेय को हाउस अरेस्ट कर लिया. उनके सेक्टर-11 वृंदावन कॉलोनी के आवास के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है. इसके अलावा संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क समेत कई सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात है.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर 14 सदस्य प्रतिनिधिमंडल को शनिवार को बरेली जाना है. सपा के डेलीगेशन में सपा के 5 सांसद, दो विधायक सहित कुल 14 नेता शामिल हैं. नेता विरोधी माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाना था, लेकिन पुलिस ने शनिवार सुबह ही नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय को सेक्टर 11 वृंदावन कॉलोनी उनके आवास में हाउस अरेस्ट कर लिया. माता प्रसाद पांडेय के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है.











नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे का कहना है कि बरेली जाने से पहले पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है. पुलिस उन्हें और प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने की अनुमति नहीं दे रही है. बरेली में बेगुनाह लोगों को जेल भेजने की सूचना है. जिसकी सूचना पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डेलिगेशन बनाया है. हाउस अरेस्ट करने और बरेली जाने से रोकने की प्रक्रिया से पहले डीएम को नोटिस देनी चाहिए थी. हम बरेली जाकर सिर्फ अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना और घटना की जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार पुलिस के दम पर अपने अवैधानिक काम पर पर्दा डालना चाहती है.