बरेली हिंसा; नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट, कई नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात

बरेली हिंसा का जायजा लेने जा रहे समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पर यूपी सरकार का एक्शन.

नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट
नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 11:21 AM IST

Updated : October 4, 2025 at 11:27 AM IST

लखनऊ : बीते दिनों (26 सितंबर) बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद हुए विवाद और पुलिसिया कार्रवाई पर सियासत गरम है. बरेली के हालात का जानकारी लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने शनिवार को बरेली जाने का ऐलान किया था. इस कड़ी में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय की अगुवाई में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को जाना था, लेकिन पुलिस ने शनिवार सुबह ही माता प्रसाद पांडेय को हाउस अरेस्ट कर लिया. उनके सेक्टर-11 वृंदावन कॉलोनी के आवास के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है. इसके अलावा संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क समेत कई सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात है.

सपा का प्रतिनिधिमंडल.
सपा का प्रतिनिधिमंडल. (Photo Credit : ETV Bharat)




समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर 14 सदस्य प्रतिनिधिमंडल को शनिवार को बरेली जाना है. सपा के डेलीगेशन में सपा के 5 सांसद, दो विधायक सहित कुल 14 नेता शामिल हैं. नेता विरोधी माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाना था, लेकिन पुलिस ने शनिवार सुबह ही नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय को सेक्टर 11 वृंदावन कॉलोनी उनके आवास में हाउस अरेस्ट कर लिया. माता प्रसाद पांडेय के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है.





नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे का कहना है कि बरेली जाने से पहले पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है. पुलिस उन्हें और प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने की अनुमति नहीं दे रही है. बरेली में बेगुनाह लोगों को जेल भेजने की सूचना है. जिसकी सूचना पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डेलिगेशन बनाया है. हाउस अरेस्ट करने और बरेली जाने से रोकने की प्रक्रिया से पहले डीएम को नोटिस देनी चाहिए थी. हम बरेली जाकर सिर्फ अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना और घटना की जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार पुलिस के दम पर अपने अवैधानिक काम पर पर्दा डालना चाहती है.

संभल ; सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर के बाहर पुलिस का पहरा

बरेली जाने वाले समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. सांसद बर्क के घर के बाहर दो अलग-अलग स्थानों की पुलिस की तैनाती है.

यह भी पढ़ें : बरेली हिंसा पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा- योगी सरकार में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, कानून करेगा अपना काम

यह भी पढ़ें : पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बोले, बरेली हिंसा सोची-समझी साजिश

