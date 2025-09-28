ETV Bharat / state

टीबी के इलाज में दवा के साथ पोषण बेहद जरूरी, विशेषज्ञों से जानिए खास उपाय

लोहिया संस्थान में आयोजित सेमिनार के दौरान टीबी के लक्षणों-बढ़ते खतरों पर चिकित्सकों ने की चर्चा.

लोहिया संस्थान में आयोजित सेमिनार में मौजूद चिकित्सक.
लोहिया संस्थान में आयोजित सेमिनार में मौजूद चिकित्सक. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 9:50 AM IST

Updated : September 28, 2025 at 10:11 AM IST

लखनऊ : टीबी को हराने के लिए पोषण जरूरी है. सही खान-पान से मरीज में रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है. दवा व पोषण से टीबी के बैक्टीरिया पर दोगुनी क्षमता से हमला बोला जा सकता है. यह सलाह लोहिया संस्थान में रेस्पीरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. अजय वर्मा ने दी है. वह शनिवार को लोहिया संस्थान में आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे.



डॉ. अजय वर्मा ने कहा कि कुपोषित व्यक्ति में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है. ऐसे में बैक्टीरिया व वायरस आसानी से हमला बोल देते हैं. ऐसे व्यक्ति आसानी से टीबी की जद में आ सकता है. टीबी की दवाएं बीमारी पर सटीक वार करती हैं, लेकिन पोषण की कमी से मरीज को इलाज पूरा करने में अड़चन आती है. लिहाजा टीबी की दवाओं के साथ सही पोषण जरूरी है.

टीबी जागरूकता सेमिनार के दौरान सम्मान.
टीबी जागरूकता सेमिनार के दौरान सम्मान. (Photo Credit : ETV Bharat)


लोहिया संस्थान के निदेशक डॉ. सीएम सिंह ने कहा कि टीबी के खात्मे के लिए सभी वर्ग के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है. दो हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है. बलगम में खून आना व वजन में कमी आदि लक्षण नजर आएं तो डॉक्टर की सलाह लें.

टीबी जागरूकता सेमिनार के दौरान लगे पोस्टर देखते अतिथि चिकित्सक.
टीबी जागरूकता सेमिनार के दौरान लगे पोस्टर देखते अतिथि चिकित्सक. (Photo Credit : ETV Bharat)



केजीएमयू रेस्पीरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत ने कहा कि कुपोषित व्यक्ति में टीबी होने का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है. लिहाजा खान-पान पर विशेष ध्यान दें. मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें, प्रोटीन युक्त भोजन लें. अंडा भी सेहत के लिए फायदेमंद है. उन्होंने निक्षय रोग मित्र और अधिक से अधिक पौधे रोपने के लिए प्रेरित किया.



कार्यकारी रजिस्ट्रार व ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. सुब्रत चन्द्रा ने कहा कि टीबी मरीज के परिवार के बाकी सदस्यों को भी लक्षणों के आधार पर जांच करानी चाहिए. खासतौर पर फेफड़े की टीबी से पीड़ितों की. इससे बीमारी के प्रसार को रोका जा सकता है. कार्यक्रम में डीन डॉ. प्रद्युम्न सिंह, सीएमएस डॉ. विक्रम सिंह, आहार विशेषज्ञ डॉ. पूनम तिवारी व केजीएमयू फिजियोलॉजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. नरसिंह वर्मा मौजूद रहे.

