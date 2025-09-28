ETV Bharat / state

टीबी के इलाज में दवा के साथ पोषण बेहद जरूरी, विशेषज्ञों से जानिए खास उपाय

लोहिया संस्थान में आयोजित सेमिनार में मौजूद चिकित्सक. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 28, 2025 at 9:50 AM IST | Updated : September 28, 2025 at 10:11 AM IST

लखनऊ : टीबी को हराने के लिए पोषण जरूरी है. सही खान-पान से मरीज में रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है. दवा व पोषण से टीबी के बैक्टीरिया पर दोगुनी क्षमता से हमला बोला जा सकता है. यह सलाह लोहिया संस्थान में रेस्पीरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. अजय वर्मा ने दी है. वह शनिवार को लोहिया संस्थान में आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे.



डॉ. अजय वर्मा ने कहा कि कुपोषित व्यक्ति में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है. ऐसे में बैक्टीरिया व वायरस आसानी से हमला बोल देते हैं. ऐसे व्यक्ति आसानी से टीबी की जद में आ सकता है. टीबी की दवाएं बीमारी पर सटीक वार करती हैं, लेकिन पोषण की कमी से मरीज को इलाज पूरा करने में अड़चन आती है. लिहाजा टीबी की दवाओं के साथ सही पोषण जरूरी है. टीबी जागरूकता सेमिनार के दौरान सम्मान. (Photo Credit : ETV Bharat)

