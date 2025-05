ETV Bharat / state

लखनऊ में तैनात अमरोहा की महिला सिपाही की संदिग्ध हालात में मौत, जांच में जुटी पुलिस - WOMAN CONSTABLE COMMITS SUICIDE

कांस्टेबल ऋतु पोरवार. फाइल फोटो ( Photo Credit : ETV Bharat )

Published : May 27, 2025 at 1:38 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 1:47 PM IST

लखनऊ : गाजीपुर थाना क्षेत्र के इंदिरानगर ए-ब्लॉक विकास भवन के पास किराए के मकान में रहने वाली महिला कांस्टेबल ऋतु पोरवार (27) की मंगलवार सुबह संदिग्ध हालात में मौत हो गई. महिला कांस्टेबल मूलरूप से अमरोहा की रहने वाली है. वह यहां मड़ियांव थाने में तैनात थीं. इसके पहले ऋतु ने शहर के गाजीपुर थाने में कई साल तक सेवा दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस का कहना है कि मौत के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है. किसी भी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है. परिजनों और सहयोगी कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है. गाजीपुर थाने के सेकंड इंस्पेक्टर शफातुउल्लाह खान के अनुसार मूलरूप से अमरोहा की रहने वाली ऋतु पोरवाल मौजूदा समय मड़ियांव थाने में तैनात थीं. इन दिनों वह महिला एसआई गीता के साथ इंदिरानगर ए-ब्लॉक विकास भवन के पास किराए के मकान में रहती थीं. मंगलवार सुबह जब गीता ड्यूटी से वापस लौटीं तो ऋतु के कमरे का दरवाजा बंद देखा, कई बार आवाज के बाद भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने सुबह करीब 9 बजे पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वहां ऋतु का शव मिला. इंस्पेक्टर शफातुउल्लाह खान के मुताबिक परिजनों को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फिलहाल परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. आत्महत्या के कारणों के बाबत कोई जानकारी सामने नहीं आई है. मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है. ऋतु पोरवाल 2019 बैच की कांस्टेबल थीं.

