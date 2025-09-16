ETV Bharat / state

महाराजा सुहेलदेव पर विवादित टिप्पणी से भड़की सुभासपा, AIMIM प्रदेश अध्यक्ष पर घोषित किया इनाम

बहराइच में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कही आपत्तिजनक बात. हिंदू रक्षा दल की ओर से दी गई तहरीर.

महाराजा सुहेलदेव पर विवादित टिप्पणी पर तकरार.
महाराजा सुहेलदेव पर विवादित टिप्पणी पर तकरार. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 8:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ/बहराइच : कोतवाली देहात क्षेत्र के त्रिमुहानी रोड स्थित एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष फिरोज बागबान के आवास पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान महाराजा सुहेलदेव पर AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयान पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. सुभासपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद राजभर ने शौकत अली को माफी मांगने की चेतावनी दी है. साथ ही उनको सबक सिखाने वाले को 51 हजार 111 रुपये इनाम देने की घोषणा की है. वहीं हिंदू रक्षा दल के सदस्य ने शौकत अली के खिलाफ थाने में तहरीर दी है.


बहराइच में कोतवाली देहात इलाके के त्रिमुहानी रोड स्थित एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष फिरोज बागबान के आवास पर सोमवार को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर चर्चा की. कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव और सैयद सालार मसूद गाजी के इतिहास को लेकर कुछ अनर्गल टिप्पणी की. हालांकि सम्मेलन के दौरान कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन ज्यों ही टिप्पणी सोशल मीडिया में वायरल हुई तो सियासी पारा गरम हो गया.

शौकती अली की टिप्पणी को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद राजभर ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर ने 1034 ई. में विदेशी आक्रांता सैय्यद सालार मसूद गाजी को परास्त कर भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा को बचाया था. आजादी और स्वाभिमान के जिस दीपक को महाराजा सुहेलदेव ने जलाया. वही आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बना. उन्होंने शौकत अली को सबक सिखाने वाले को 51 हजार 111 रुपये इनाम देने की घोषणा की है.


सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने कहा कि शौकत अली जैसे विक्षिप्त नेता, इतिहास में शर्मनाक मानसिकता के प्रतीक के रूप में याद किए जाएंगे. यदि उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो हम व पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से राजनीतिक बहिष्कार करेंगे. वहीं शेखदहीर वैद्यपुरवा के रहने वाले हिंदू रक्षा दल के जिला महामंत्री तिलक राम मिश्रा ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर शौकत अली पर कार्रवाई की मांग की है. कोतवाली देहात के प्रभारी दद्दन सिंह ने बताया कि महाराजा सुहेलदेव पर AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयान को लेकर तहरीर मिली है. जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : वाराणसी में महाराजा सुहेलदेव राजभर स्मृति द्वार से राजभर शब्द हटाने पर हंगामा, 10 जून को मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया था उद्घाटन

यह भी पढ़ें : बहराइच में 10 जून को महाराजा सुहेलदेव का मनेगा विजयोत्सव, चित्तौर झील के किनारे लगाई गई 45 फीट ऊंची प्रतिमा

For All Latest Updates

TAGGED:

CONTROVERSIAL COMMENTAIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अलीसुभासपा राष्ट्रीय सचिव अरविंद राजभरबहराइच महाराजा सुहेलदेवCOMMENT ON MAHARAJA SUHELDEV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.