महाराजा सुहेलदेव पर विवादित टिप्पणी से भड़की सुभासपा, AIMIM प्रदेश अध्यक्ष पर घोषित किया इनाम

लखनऊ/बहराइच : कोतवाली देहात क्षेत्र के त्रिमुहानी रोड स्थित एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष फिरोज बागबान के आवास पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान महाराजा सुहेलदेव पर AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयान पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. सुभासपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद राजभर ने शौकत अली को माफी मांगने की चेतावनी दी है. साथ ही उनको सबक सिखाने वाले को 51 हजार 111 रुपये इनाम देने की घोषणा की है. वहीं हिंदू रक्षा दल के सदस्य ने शौकत अली के खिलाफ थाने में तहरीर दी है.



बहराइच में कोतवाली देहात इलाके के त्रिमुहानी रोड स्थित एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष फिरोज बागबान के आवास पर सोमवार को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर चर्चा की. कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव और सैयद सालार मसूद गाजी के इतिहास को लेकर कुछ अनर्गल टिप्पणी की. हालांकि सम्मेलन के दौरान कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन ज्यों ही टिप्पणी सोशल मीडिया में वायरल हुई तो सियासी पारा गरम हो गया.

शौकती अली की टिप्पणी को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद राजभर ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर ने 1034 ई. में विदेशी आक्रांता सैय्यद सालार मसूद गाजी को परास्त कर भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा को बचाया था. आजादी और स्वाभिमान के जिस दीपक को महाराजा सुहेलदेव ने जलाया. वही आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बना. उन्होंने शौकत अली को सबक सिखाने वाले को 51 हजार 111 रुपये इनाम देने की घोषणा की है.