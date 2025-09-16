महाराजा सुहेलदेव पर विवादित टिप्पणी से भड़की सुभासपा, AIMIM प्रदेश अध्यक्ष पर घोषित किया इनाम
बहराइच में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कही आपत्तिजनक बात. हिंदू रक्षा दल की ओर से दी गई तहरीर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 8:13 AM IST
लखनऊ/बहराइच : कोतवाली देहात क्षेत्र के त्रिमुहानी रोड स्थित एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष फिरोज बागबान के आवास पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान महाराजा सुहेलदेव पर AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयान पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. सुभासपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद राजभर ने शौकत अली को माफी मांगने की चेतावनी दी है. साथ ही उनको सबक सिखाने वाले को 51 हजार 111 रुपये इनाम देने की घोषणा की है. वहीं हिंदू रक्षा दल के सदस्य ने शौकत अली के खिलाफ थाने में तहरीर दी है.
बहराइच में कोतवाली देहात इलाके के त्रिमुहानी रोड स्थित एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष फिरोज बागबान के आवास पर सोमवार को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर चर्चा की. कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव और सैयद सालार मसूद गाजी के इतिहास को लेकर कुछ अनर्गल टिप्पणी की. हालांकि सम्मेलन के दौरान कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन ज्यों ही टिप्पणी सोशल मीडिया में वायरल हुई तो सियासी पारा गरम हो गया.
शौकती अली की टिप्पणी को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद राजभर ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर ने 1034 ई. में विदेशी आक्रांता सैय्यद सालार मसूद गाजी को परास्त कर भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा को बचाया था. आजादी और स्वाभिमान के जिस दीपक को महाराजा सुहेलदेव ने जलाया. वही आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बना. उन्होंने शौकत अली को सबक सिखाने वाले को 51 हजार 111 रुपये इनाम देने की घोषणा की है.
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने कहा कि शौकत अली जैसे विक्षिप्त नेता, इतिहास में शर्मनाक मानसिकता के प्रतीक के रूप में याद किए जाएंगे. यदि उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो हम व पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से राजनीतिक बहिष्कार करेंगे. वहीं शेखदहीर वैद्यपुरवा के रहने वाले हिंदू रक्षा दल के जिला महामंत्री तिलक राम मिश्रा ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर शौकत अली पर कार्रवाई की मांग की है. कोतवाली देहात के प्रभारी दद्दन सिंह ने बताया कि महाराजा सुहेलदेव पर AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयान को लेकर तहरीर मिली है. जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
