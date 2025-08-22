ETV Bharat / state

मदरसा बोर्ड के मेला ऐप से होगी AI की पढ़ाई, 2018 से पहले की सभी मार्कशीट होंगी डिजिटल - MADRASA BOARD UP

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की नवनियुक्त रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने बताईं प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं.

अंजना सिरोही, रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद
अंजना सिरोही, रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 7:44 AM IST

2 Min Read

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की नवनियुक्त रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने पदभार संभालते ही साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ने पर होगी. ईटीवी भारत से बातचीत में रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने बताया कि सबसे पहले प्रयास होगा कि मदरसा बोर्ड एक ही फ्लोर पर संचालित हो. फिलहाल जवाहर भवन के दो अलग-अलग तल पर दफ्तर होने से कामकाज में दिक्कत आती है. इस संबंध में शासन को पत्र भेजा गया है.



नवनियुक्त रजिस्ट्रार ने स्वीकार किया कि विभाग में कई खामियां हैं. सबसे बड़ी समस्या 2018 से पहले की डिग्रियों की ऑनलाइन उपलब्धता न होना है. मार्कशीट ऑनलाइन न होने की वजह से फर्जीवाड़े और विवाद खड़े होते हैं. हमारा फोकस होगा कि पुराने अभिलेख भी ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि छात्रों को पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत न आए और फर्जीवाड़े पर भी रोक लगे. हालांकि 2018 के बाद की सभी मार्कशीटें बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, लेकिन पासपोर्ट कार्यालयों में छात्रों को अब भी परेशान होना पड़ता है. इसके समाधान के लिए पासपोर्ट अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें पत्र लिखा जाएगा.



नवनियुक्त रजिस्ट्रार अंजना सिरोही के अनुसार मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व में लॉन्च “मेला ऐप” छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा. इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किताबें, लेक्चर और प्रशिक्षण छात्रों तक आसानी से पहुंचाए जाएंगे. छात्रों को AI की ट्रेनिंग दिलाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि वे रोजगार से जुड़ सकें. हम AI एक्सपर्ट्स के लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड कराकर अपलोड करेंगे और शिक्षकों को भी जरूरत पड़ने पर इसी प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग दिलाई जाएगी.



नवनियुक्त रजिस्ट्रार के मुताबिक परिषद में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है. लिहाज़ा शासन से नई नियुक्तियों की मांग की जाएगी. हमारी कोशिश है कि पारदर्शी ढंग से मदरसों का संचालन हो और विभागीय कामकाज में तेजी आए. यह जिम्मेदारी पहली बार मिली है. सरकार की मंशा है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो. यही कारण है कि मदरसों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और तकनीक से जोड़ने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी.

यह भी पढ़ें : गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे की सम्पूर्ण रिपोर्ट पेश, विभागीय पोर्टल पर अब अपलोड होगी जानकारी

यह भी पढ़ें : इटावा में बिना मान्यता के चल रहे 10 मदरसे; प्रशासन ने नोटिस भेजकर बंद करने के लिए कहा

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की नवनियुक्त रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने पदभार संभालते ही साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ने पर होगी. ईटीवी भारत से बातचीत में रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने बताया कि सबसे पहले प्रयास होगा कि मदरसा बोर्ड एक ही फ्लोर पर संचालित हो. फिलहाल जवाहर भवन के दो अलग-अलग तल पर दफ्तर होने से कामकाज में दिक्कत आती है. इस संबंध में शासन को पत्र भेजा गया है.



नवनियुक्त रजिस्ट्रार ने स्वीकार किया कि विभाग में कई खामियां हैं. सबसे बड़ी समस्या 2018 से पहले की डिग्रियों की ऑनलाइन उपलब्धता न होना है. मार्कशीट ऑनलाइन न होने की वजह से फर्जीवाड़े और विवाद खड़े होते हैं. हमारा फोकस होगा कि पुराने अभिलेख भी ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि छात्रों को पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत न आए और फर्जीवाड़े पर भी रोक लगे. हालांकि 2018 के बाद की सभी मार्कशीटें बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, लेकिन पासपोर्ट कार्यालयों में छात्रों को अब भी परेशान होना पड़ता है. इसके समाधान के लिए पासपोर्ट अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें पत्र लिखा जाएगा.



नवनियुक्त रजिस्ट्रार अंजना सिरोही के अनुसार मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व में लॉन्च “मेला ऐप” छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा. इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किताबें, लेक्चर और प्रशिक्षण छात्रों तक आसानी से पहुंचाए जाएंगे. छात्रों को AI की ट्रेनिंग दिलाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि वे रोजगार से जुड़ सकें. हम AI एक्सपर्ट्स के लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड कराकर अपलोड करेंगे और शिक्षकों को भी जरूरत पड़ने पर इसी प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग दिलाई जाएगी.



नवनियुक्त रजिस्ट्रार के मुताबिक परिषद में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है. लिहाज़ा शासन से नई नियुक्तियों की मांग की जाएगी. हमारी कोशिश है कि पारदर्शी ढंग से मदरसों का संचालन हो और विभागीय कामकाज में तेजी आए. यह जिम्मेदारी पहली बार मिली है. सरकार की मंशा है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो. यही कारण है कि मदरसों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और तकनीक से जोड़ने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी.

यह भी पढ़ें : गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे की सम्पूर्ण रिपोर्ट पेश, विभागीय पोर्टल पर अब अपलोड होगी जानकारी

यह भी पढ़ें : इटावा में बिना मान्यता के चल रहे 10 मदरसे; प्रशासन ने नोटिस भेजकर बंद करने के लिए कहा

For All Latest Updates

TAGGED:

MADRASA EDUCATION COUNCIL UPMADRASA BOARD UPAPP FOR MADRASA STUDENTSMELA APP MADRASA BOARDMADRASA BOARD UP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.