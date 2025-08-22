लखनऊ : उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की नवनियुक्त रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने पदभार संभालते ही साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ने पर होगी. ईटीवी भारत से बातचीत में रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने बताया कि सबसे पहले प्रयास होगा कि मदरसा बोर्ड एक ही फ्लोर पर संचालित हो. फिलहाल जवाहर भवन के दो अलग-अलग तल पर दफ्तर होने से कामकाज में दिक्कत आती है. इस संबंध में शासन को पत्र भेजा गया है.





नवनियुक्त रजिस्ट्रार ने स्वीकार किया कि विभाग में कई खामियां हैं. सबसे बड़ी समस्या 2018 से पहले की डिग्रियों की ऑनलाइन उपलब्धता न होना है. मार्कशीट ऑनलाइन न होने की वजह से फर्जीवाड़े और विवाद खड़े होते हैं. हमारा फोकस होगा कि पुराने अभिलेख भी ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि छात्रों को पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत न आए और फर्जीवाड़े पर भी रोक लगे. हालांकि 2018 के बाद की सभी मार्कशीटें बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, लेकिन पासपोर्ट कार्यालयों में छात्रों को अब भी परेशान होना पड़ता है. इसके समाधान के लिए पासपोर्ट अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें पत्र लिखा जाएगा.





नवनियुक्त रजिस्ट्रार अंजना सिरोही के अनुसार मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व में लॉन्च “मेला ऐप” छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा. इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किताबें, लेक्चर और प्रशिक्षण छात्रों तक आसानी से पहुंचाए जाएंगे. छात्रों को AI की ट्रेनिंग दिलाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि वे रोजगार से जुड़ सकें. हम AI एक्सपर्ट्स के लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड कराकर अपलोड करेंगे और शिक्षकों को भी जरूरत पड़ने पर इसी प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग दिलाई जाएगी.





नवनियुक्त रजिस्ट्रार के मुताबिक परिषद में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है. लिहाज़ा शासन से नई नियुक्तियों की मांग की जाएगी. हमारी कोशिश है कि पारदर्शी ढंग से मदरसों का संचालन हो और विभागीय कामकाज में तेजी आए. यह जिम्मेदारी पहली बार मिली है. सरकार की मंशा है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो. यही कारण है कि मदरसों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और तकनीक से जोड़ने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी.

यह भी पढ़ें : गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे की सम्पूर्ण रिपोर्ट पेश, विभागीय पोर्टल पर अब अपलोड होगी जानकारी

यह भी पढ़ें : इटावा में बिना मान्यता के चल रहे 10 मदरसे; प्रशासन ने नोटिस भेजकर बंद करने के लिए कहा