लखनऊ : देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाले दिनों में लखनऊ में ही मेंटेन हो सकेगी. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की तरफ से चारबाग के बाद मल्हौर में भी वंदे भारत कोचिंग कांप्लेक्स बनाने का प्लान तैयार हो गया है. 250 करोड़ रुपये की लागत से यह प्लान धरातल पर उतरेगा तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का मेंटिनेंस लखनऊ में ही हो सकेगा. इससे लखनऊ से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को मेंटेनेंस के लिए अन्य जगह नहीं जाना पड़ेगा. उत्तर रेलवे ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है.







जानकारी देते मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा. (Video Credit : ETV Bharat)

रेल यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे नई ट्रेनों को लगातार बढ़ा रहा है. मौजूदा समय वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन ही ज्यादा संचालित करने पर जोर है. लिहाजा, इन ट्रेनों के मेंटिनेंस पर रेलवे ने फोकस शुरू कर दिया है. लखनऊ में वंदे भारत के मेंटिनेंस के लिए एक कोचिंग कॉम्प्लेक्स चारबाग रेलवे स्टेशन के पास बन चुका है और दूसरा मल्हौर में रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. चारबाग रेलवे स्टेशन के पास वाला कोचिंग कॉम्प्लेक्स पहले शुरू किया जाएगा. यहां वंदे भारत के मेंटिनेंस का काम होगा. इसके बाद उत्तर रेलवे ने मल्हौर में खाली पड़ी जमीन पर अतिरिक्त अनुरक्षण केंद्र बनाने का फैसला लिया है. इस प्लान के रेलवे बोर्ड ने मंजूरी मिल गई है.

मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा. (Photo Credit : ETV Bharat)





बता दें. लखनऊ से कई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है. वर्तमान में पटना, देहरादून, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज और दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है. आनंद विहार, मालदा टाउन और बिहार के लिए अमृत भारत ट्रेनों का हाल ही में संचालन शुरू किया गया है. आने वाले दिनों में जयपुर और भोपाल के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू होना है. वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन काफी दूरी तय करती हैं. लिहाजा, उनके बेहतर मेंटिनेंस की आवश्यकता भी होती है. यही वजह है कि नए अनुरक्षण केंद्र बनने से अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत एक्सप्रेस का रखरखाव कहीं ज्यादा बेहतर हो सकेगा.

यह भी पढ़ें : अब वंदे भारत की तर्ज पर पैसेंजर ट्रेनों में एयरो डायनमिक तकनीक के लगेंगे इंजन, बढ़ेगी स्पीड-ईंधन की बचत, जानिए इसकी खासियतें

यह भी पढ़ें : विजयवाड़ा-बेंगलुरु के बीच नई वंदे भारत ट्रेन, तिरुपति जाना होगा आसान, समय की बचत भी