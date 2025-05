ETV Bharat / state

UPGET; अब GNM कोर्स में एडमिशन के लिए देनी होगी परीक्षा, 453 सीटों के लिए 14 मई तक होगा आवेदन - GNM COURSE IN UP

जीएनएम कोर्स में प्रवेश परीक्षा से होंगे दाखिले. ( Photo Credit : ETV Bharat )

