एशिया कप 2025 ट्रॉफी विवाद; लखनऊ के एक्टिविस्ट ने मोहसिन नकवी के खिलाफ दुबई पुलिस से की चोरी की शिकायत, जानिए क्या मिला जवाब
लखनऊ के एक्टिविस्ट संजय शर्मा ने दुबई पुलिस से एशिया कप की ट्रॉफी चुराने की शिकायत की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 9:29 PM IST
लखनऊ : एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के खिलाफ लखनऊ के एक्टिविस्ट संजय शर्मा ने दुबई पुलिस से एशिया कप की ट्रॉफी चुराने की शिकायत की है. संजय शर्मा ने 30 सितंबर को यह शिकायत दुबई पुलिस को ईमेल के माध्यम से की. दुबई पुलिस ने 48 घंटे के अंदर इस मामले की प्रगति संबंधित जानकारी शिकायतकर्ता संजय शर्मा को देने का आश्वासन ईमेल के माध्यम से दिया है.
ट्रॉफी को सुरक्षित लाने की मांग : संजय शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि एसीसी के नियमों के अनुसार, ट्रॉफी विजेता टीम को सौंपी जानी चाहिए थी. मोहसिन नकवी का यह कार्य क्रिकेट समुदाय के लिए गहरा आघात है. दुबई पुलिस से त्वरित जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और ट्रॉफी की सुरक्षित वापसी की मांग की है. उन्होंने इसकी सूचना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी), भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और अन्य संस्थाओं को भी दी.
27 सितंबर को खेला गया था फाइनल : दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 27 सितंबर को एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर रिकॉर्ड नौवीं बार खिताब अपने नाम किया, लेकिन जीत की खुशी पर एक काला साया पड़ गया, जब एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने विजेता भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपने के बजाय उसे अपने कब्जे में ले लिया. इस घटना ने न केवल खेल भावना को ठेस पहुंचाई, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद को हवा दे दी.
तीन मुकाबलों में पाकिस्तान को हराया : विवाद की पृष्ठभूमि अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए एक घातक आतंकी हमले से जुड़ी है, जिसमें पर्यटकों पर हमला हुआ था. इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई युद्ध छिड़ गया, जो मई में समाप्त हुआ. इस तनावपूर्ण माहौल में एशिया कप का आयोजन दुबई में ही किया गया, जहां भारत ने पाकिस्तान को टूर्नामेंट में तीनों मुकाबलों में करारी शिकस्त दी.
ट्रॉफी ले जाने का वीडियो आया था सामने : समारोह के दौरान मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी हैं, स्टेज पर ट्रॉफी लेकर पहुंचे. भारतीय टीम ने स्पष्ट मना कर दिया कि वे पाकिस्तानी मंत्री से पुरस्कार नहीं लेंगे. खिलाड़ी स्टेज से दूर खड़े रहे, जबकि दर्शक 'भारत माता की जय' के नारे लगाते हुए नकवी को खरी-खोटी सुनाते रहे. एक वीडियो में देखा गया कि नकवी के इशारे पर एक व्यक्ति ट्रॉफी लेकर स्टेडियम से बाहर गया.
30 सिंतबर को दुबई पुलिस से की शिकायत : भारतीय टीम ने ट्रॉफी के बिना ही जश्न मनाया. यह घटना सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई. भारत में फैंस ने उन्हें 'ट्रॉफी चोर' कहना शुरू कर दिया. इस घटना के तीन दिन बाद, 30 सितंबर को लखनऊ के रहने वाले क्रिकेट प्रेमी संजय शर्मा ने दुबई पुलिस को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने शिकायत में लिखा, यह न केवल चोरी है, बल्कि खेल के नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन है.
केस होने पर हो सकती है सजा : संजय शर्मा ने बताया, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के कानून के तहत चोरी पर छह महीने से तीन साल तक की सजा हो सकती है, जबकि गंभीर मामलों में 15 साल तक की कैद भी है. यदि शिकायत दर्ज होती है, तो मोहसिन नकवी को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है.
