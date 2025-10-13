ETV Bharat / state

एसिड अटैक सर्वाइवर राजकुमार को मिला मिशन शक्ति का सहारा, मुफ्त ई-रिक्शा मिलने पर कही ये बात

मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम में मौजूद अतिथि. ( Photo Credit: RTO Office )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 13, 2025 at 2:51 PM IST 2 Min Read