एसिड अटैक सर्वाइवर राजकुमार को मिला मिशन शक्ति का सहारा, मुफ्त ई-रिक्शा मिलने पर कही ये बात

मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम के तहत इनरव्हील क्लब ऑफ लखनऊ अभ्युदय ने आरटीओ कार्यालय लखनऊ में आयोजित किया कार्यक्रम.

मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम में मौजूद अतिथि.
मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम में मौजूद अतिथि.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 2:51 PM IST

लखनऊ : एसिड अटैक पीड़ित राजकुमार रावत के पास आय का कोई साधन नहीं था. वे काफी परेशान रहते थे. परिवार पालने का संकट सामने था. ऐसे में मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम के तहत इनरव्हील क्लब ऑफ लखनऊ अभ्युदय ने सहारा देते हुए मुफ्त में ई-रिक्शा प्रदान किया.

मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम में शामिल हुएअतिथि.
मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम में शामिल हुएअतिथि.

इनरव्हील क्लब ऑफ लखनऊ की तरफ से ट्रांसपोर्टनगर स्थित आरटीओ कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में "अभ्युदय" की अध्यक्ष मीनाक्षी सिंह ने बताया कि ई-रिक्शा से राजकुमार अपना और परिवार का बेहतर ढंग से पालन पोषण कर सकेंगे. बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकेंगे. उनके लिए यह ई रिक्शा सिर्फ रिक्शा नहीं बल्कि रोजगार का बड़ा साधन है. मीनाक्षी सिंह कहा कि मिशन शक्ति व्यापक और दूरदर्शी पहल है. जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, संरक्षा और आत्मनिर्भर बनाना है. समाज में जागरूकता बढ़ाकर सुरक्षित वातावरण स्थापित कर महिलाओं के जीवन में बदलाव लाना है.

कार्यक्रम में मौजूद एआरटीओ (प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि क्लब की तरफ से एसिड अटैक पीड़ित राजकुमार रावत को दिया गया ई-रिक्शा उनके जीवन में बदलाव लाएगा. क्लब की यह अच्छी पहल है. मिशन शक्ति के कार्यक्रम में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार, इनरव्हील क्लब की सेक्रेटरी सुबोही अल्वी, कोषाध्यक्ष पायल मेदीरत्ता, एडिटर विभा सिंह, शिप्रा भदौरिया व आरटीओ कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे.

ई-रिक्शा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण : राजकुमार

लखनऊ के उतरेटिया क्षेत्र के ऊसर बरौली गांव निवासी राजकुमार रावत बताते हैं कि वर्ष 2012 में सोते वक्त कुछ लोगों ने चेहरे पर एसिड फेंक दिया था. एसिड से चेहरा पूरी तरह से झुलस गया था. एसिड के प्रभाव से आंख की रोशनी भी चली गई थी. दूसरी आंख का भी इलाज चल रहा है. घर में कुल 13 सदस्य हैं. घर में अभी जो भी बच्चे हैं वह सब छोटे हैं. मेरी उम्र अब 26 साल है. परिवार में कमाने वाले सिर्फ दो ही लोग हैं. ऐसे में बड़ी परेशानी हो रही थी. यह ई रिक्शा हमारे लिए बहुत मायने रखता है.

LUCKNOW RTO NEWSACID ATTACKINNERWHEEL CLUB ABHYUDAYA LUCKNOWMISSION SHAKTIACID ATTACK SURVIVOR

