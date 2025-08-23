लखनऊ : एसी की हवा आपको गंभीर श्वसन संबंधी बीमारी दे सकती है. यह उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जिनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है या अस्थमा से ग्रसित हैं. हाल ही में न्यूयॉर्क में हुए अध्ययन में यह बात सामने आई थी. इसके बाद केजीएमयू लखनऊ के चिकित्सकों ने भी अध्ययन किया. अध्ययन में पाया गया कि यह फेफड़ों में होने वाला गंभीर संक्रमण है, जिसे लीजिओनेयर्स के नाम से जानते हैं.
केजीएमयू के रेस्पिरेट्री मेडिसिन विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सूर्यकांत ने बताया कि एयर कंडीशनर देखा जाए तो किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है. क्योंकि यह नेचुरल नहीं है, लेकिन आज की बदलती जीवन शैली में यह जरूरत बन गया है. बहुत से लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी है. जिसकी वजह से उनमें सांस लेने की समस्या, हार्ट की समस्या एवं क्रॉनिक पेन की दिक्कत होने लगी है. हालांकि लोग अक्सर इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं.
प्रोफेसर सूर्यकांत के मुताबिक ओपीडी में आने वाले करीब 350 मरीजों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि करीब 216 से अधिक मरीज ऐसे थे जो एयर कंडीशनर के आदी हो चुके थे. उन्हें सांस लेने में तकलीफ के साथ ही क्रॉनिक पेन की समस्या हो गई. 134 लोग बगैर एयर कंडीशनर यूज वाले मिले जिन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिली. एयरकंडीशनर में रहने वाले अस्थमा रोगियों में अस्थमा बढ़ने की शिकायतें मिलीं. साथ ही अस्थमा का अटैक बार-बार आने की बात सामने आई. हरहाल एयर कंडीशनर आज की जरूरत बन चुका है, लेकिन इसके कम इस्तेमाल से तमाम बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है.
प्रोफेसर सूर्यकांत के बताया कि अध्ययन के अनुसार बड़े एयर कंडीशनिंग सिस्टम होटल, मॉल, अस्पताल, ऑफिस में लगे होते हैं. जिनमें कूलिंग टॉवर या पानी की टंकी होती है. अगर उनकी साफ-सफाई से रखरखाव नहीं की जाती तो उसमें यह बैक्टीरिया पनप सकता है. हालांकि घर के छोटे एसी में आमतौर पर ऐसा खतरा नहीं होता, क्योंकि उनमें पानी जमा नहीं रहता और कूलिंग टॉवर नहीं होता. सिविल अस्पताल के वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियन डॉ. आशुतोष दुबे ने कहा कि अस्थमा के मरीजों के लिए एयर कंडीशनर में सोना या रहना खतरे से कम नहीं है. अगर कोई व्यक्ति एयर कंडीशनर का उपयोग 24 घंटे में से 20 घंटे कर रहा है तो इसके लिए उन्हें एहतिहात बरतना बेहद जरूरी है. अगर आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम इस पर नियंत्रण तो लगा सकते हैं.
