ऑनलाइन गेम में 13 लाख गंवा बैठा 6वीं का छात्र, परेशान होकर दे दी जान

मां-बाप का इकलौता बेटा था, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

lucknow 6 class student suicide after losing rupees 13 lakh online game
छात्र ने दी जान. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 7:54 AM IST

Updated : September 16, 2025 at 10:07 AM IST

लखनऊः राजधानी लखनऊ के कक्षा 6 में पढ़ने वाला छात्र ऑनलाइन गेम में 13 लाख रुपए गंवा बैठा. इससे परेशान होकर उसने जान दे दी. परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर मोहनलालगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और किशोर का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.


घटना सोमवार देर रात की है. मोहनलालगंज जिला के धनुवासाड़ गांव में सुरेश कुमार यादव परिवार के साथ रहते हैं. उनका इकलौता बेटा यश कुमार (14) कक्षा छठवीं का छात्र था. पिता सुरेश कुमार यादव ने बताया कि उनका यूनियन बैंक बिजनौर शाखा में बैंक अकाउंट है. सोमवार को उन्होंने बैंक जाकर पासबुक अपडेट कराई तो उन्हें पता चला कि उनके खाते में 13 लाख रुपए कम है. अचानक इतने रूपए गायब होने की जानकारी जब उन्होंने बैंक मैनेजर से मांगी तो पता चला कि पैसे ऑनलाइन गेम के माध्यम से कटे हैं. पता चला कि बेटा जिस मोबाइल से गेम खेलता था वह उनके बैंक खाते से जुड़ा था. इस वजह से पैसे कट गए.

इसके बाद सुरेश कुमार घर पहुंचे उन्होंने बेटे यश से पैसे के बारे में पूछा तो पहले तो उसने गोल-गोल जवाब दिया बाद में समझाने पर बताया कि वह एक ऑनलाइन गेम खेलता था जिसमें वह यह रुपए हार गया.


पिता सुरेश कुमार यादव ने बताया कि जब वह बैंक से लौटे तो बेटा यश ट्यूशन पढ़ रहा था. उन्होंने बेटे को ऑनलाइन गेम नहीं खेलने को लेकर समझाया. बेटे के ट्यूशन टीचर ने कहा कि वह परेशान न हों वह यश से बात करके उसे समझा देंगे. ट्यूशन के बाद बेटा कमरे में चला गया. इसके बाद उसने जान दे दी. पिता सुरेश कुमार यादव ने बताया कि लगभग 2 साल पहले उन्होंने कुछ जमीन बेचकर 13 लाख रुपए यूनियन बैंक की शाखा में जमा कराए थे. वह पुताई का काम कर परिवार का पालन पोषण करते थे. वहीं, सूचना पर पहुंची मोहनलालगंज थाने की पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

