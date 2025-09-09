ETV Bharat / state

एकेटीयू का 23वां दीक्षांत समारोह LIVE: चीफ गेस्ट शुभांशु शुक्ला को मानद और IPS नवनीत सिकेरा को पीएचडी की उपाधि

लखनऊ: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) का 23वां दीक्षांत समारोह शुरू हो गया है. इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मौजूद हैं. उन्हें डीएससी की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल कर रही हैं. इस बार विश्वविद्यालय पहली बार ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर रहा है.

आईपीएस नवनीत सिकेरा को मिली पीएचडी की उपाधि : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के 23वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश पुलिस के तेजतर्रार अधिकारों में शामिल आईपीएस नवनीत सिकेरा को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई. अपने डिग्री लेने के लिए वह समारोह में अन्य छात्रों के साथ मौजूद है. नवनीत सिकेरा ने एकेटीयू में साल 2015 में उन्होंने एकेटीयू में पीएचडी में प्रवेश लिया था. उन्होंने "वीमेन एम्पावरमेंट विथ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी" टॉपिक से पीएचडी किया है.

कुलपति ने दी यह जानकारी: कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडेय ने बताया कि इस बार विश्विद्यालय से सम्बद्ध संस्थान प्रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की बीटेक कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीरियनिंग की छात्रा नैंसी ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है. दीक्षांत समारोह में छात्रा नैंसी को कुलाधिपति स्वर्ण पदक दिया गया है जबकि कमल रानी वरूण स्मृति स्वर्ण पदक बीटेक के सभी ब्रांच में अनुसूचित जाति की सभी उत्तीर्ण छात्राओं में सर्वोच्च स्थान पाने वाली आरडी इंजीरियरिंग कॉलेज, गाजियाबाद की छात्रा उन्नति गौर को दिया गया है.