ETV Bharat / state

एकेटीयू का 23वां दीक्षांत समारोह LIVE: चीफ गेस्ट शुभांशु शुक्ला को मानद और IPS नवनीत सिकेरा को पीएचडी की उपाधि

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल कर रहीं, ब्लॉकचेन तकनीक से छात्रों को दी जा रही डिग्री.

ETV Bharat
दीक्षांत समारोह में आईपीएस नवनीत सिकेरा को मिली पीएचडी की उपाधि (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 11:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) का 23वां दीक्षांत समारोह शुरू हो गया है. इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मौजूद हैं. उन्हें डीएससी की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल कर रही हैं. इस बार विश्वविद्यालय पहली बार ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर रहा है.

आईपीएस नवनीत सिकेरा को मिली पीएचडी की उपाधि : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के 23वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश पुलिस के तेजतर्रार अधिकारों में शामिल आईपीएस नवनीत सिकेरा को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई. अपने डिग्री लेने के लिए वह समारोह में अन्य छात्रों के साथ मौजूद है. नवनीत सिकेरा ने एकेटीयू में साल 2015 में उन्होंने एकेटीयू में पीएचडी में प्रवेश लिया था. उन्होंने "वीमेन एम्पावरमेंट विथ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी" टॉपिक से पीएचडी किया है.

कुलपति ने दी यह जानकारी: कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडेय ने बताया कि इस बार विश्विद्यालय से सम्बद्ध संस्थान प्रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की बीटेक कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीरियनिंग की छात्रा नैंसी ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है. दीक्षांत समारोह में छात्रा नैंसी को कुलाधिपति स्वर्ण पदक दिया गया है जबकि कमल रानी वरूण स्मृति स्वर्ण पदक बीटेक के सभी ब्रांच में अनुसूचित जाति की सभी उत्तीर्ण छात्राओं में सर्वोच्च स्थान पाने वाली आरडी इंजीरियरिंग कॉलेज, गाजियाबाद की छात्रा उन्नति गौर को दिया गया है.

प्रोफेसर ने बताया कि प्रदेश में उद्यमिता एवं नवाचार की संस्कृति विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, इस बार 6 श्रेणियां में स्टूडेंट स्टार्टअप अवार्ड दिए जा रहे हैं. इसमें एक अवॉर्ड वूमेन लीड स्टार्टअप अवार्ड, दूसरा बेस्ट सोशल इंपैक्ट स्टार्टअप अवार्ड, तीसरा टेक इन्नोवेशन स्टार्टअप अवार्ड, चौथा एक्सेसिबिलिटी अवार्ड, पांचवा सस्टेनेबिलिटी चैंपियन और छठां हेल्थ इनोवेशन स्टार्टअप अवार्ड शामिल है.

पांडेय ने बताया कि समारोह के दौरान राज्यपाल विश्वविद्यालय की तरफ से गोद लिए गांव के विद्यालयों में आयोजित हुई चित्रकला, कहानी, कथन एवं भाषण प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को भी सम्मानित किया गया है. वहीं इस बार प्रदेश के चार नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें आरईसी बस्ती, आरईसी गोंडा, आरईसी प्रतापगढ़ एवं आरईसी मिर्जापुर में नए इमर्जिंग पाठ्यक्रमों के संचालक को मंजूरी दी गई है.


पदकों की सूची पर एक नजर

  • 37 स्वर्ण पदक
  • 26 रजत पदक
  • 25 कान्स्य पदक
  • 86 छात्रों को पीएचडी डिग्री अवार्ड होगी

For All Latest Updates

TAGGED:

AKTU CONVOCATIONएकेटीयू 23वां दीक्षांत समारोह23RD CONVOCATION OF AKTU 2025आईपीएस नवनीत सिकेराLUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी-नेपाल के कई शहरों की लाइफ लाइन है 41 साल पुराना ये पुल; एक KM लंबे संजय सेतु में आने लगी दरार, होता है कंपन

बनारस के सुनील हैं बेजुबानों के मसीहा; 30 साल में 2000 से अधिक जानवरों की बचाई जान, 14 साल की उम्र से कर रहे सेवा

यूपी के इन 13 जिलों में बनेंगे 16 नए बिजली सब स्टेशन, खूब आएगी बत्ती

देश में यूपी सरकार के मंत्री सबसे अधिक क्रिमिनल, 2 महिला मंत्रियों पर भी केस, एक भी अरबपति नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.