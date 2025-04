ETV Bharat / state

रोडवेज बस में कुल 45 सवारी, 12 यात्रियों से किराया वसूल कंडक्टर ने जेब में रखा, फिर हुआ ये - ROADWAYS PASSENGERS WITHOUT TICKETS

रोडवेज बस में बिना टिकट सफर कराने पर होगा एक्शन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 25, 2025 at 7:41 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 8:27 AM IST 3 Min Read

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक लगातार चेकिंग अधिकारियों को रोड पर संचालित होने वाली बसों की चेकिंग को लेकर गंभीर होने की हिदायत देते हैं, लेकिन अफसर लगातार लापरवाही बरत रहे हैं. चेकिंग अधिकारियों की निष्क्रियता का फायदा रोडवेज के परिचालक उठा रहे हैं. यात्रियों को बसों में बेटिकट यात्रा करा रहे हैं. यात्रियों के टिकट का पैसा जेब में रख रहे हैं और रोडवेज को राजस्व की भरपूर चपत लगा रहे हैं. ऐसे ही एक परिचालक का 12 यात्रियों को बस में बेटिकट यात्रा कराने का मामला सामने आया है.





लखनऊ आ रही सुल्तानपुर डिपो की बस में 12 बेटिकट यात्री मिले. इन यात्रियों से संबंधित टिकट नहीं दिखा पाने पर संविदा कंडक्टर की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. परिवहन निगम मुख्यालय की ओर से रूट पर चेकिंग करने वाले अफसरों की भूमिका को लेकर भी जांच बिठाई गई है. माना जा रहा है कि इस मामले में कई अफसरों पर गाज गिर सकती है. जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर डिपो की बस यूपी 44 बीएफ 5832 लखनऊ आ रही थी. रास्ते में अकेलवा नामक स्थान पर लखनऊ परिक्षेत्र के यातायात अधीक्षक बलराज सिंह ने बस रोककर चेकिंग की. बस में कुल 45 यात्री थे. इनमें से 12 यात्री बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे. ये यात्री रायबरेली के विभिन्न इलाकों के लिए बस में सवार हुए थे. रोडवेज के नियमों के मुताबिक अगर नौ से ज्यादा यात्री बिना टिकट के मिलते हैं तो उसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाती है. इस मामले में स्थानीय पुलिस को तहरीर दी गई है. प्रकरण मुख्यालय आने के बाद हड़कंप मचा है. मुख्यालय की ओर से आदेश दिया गया है कि बस रास्ते में चल रही थी तो जिन अफसरों की चेकिंग के लिए ड्यूटी लगी थी, वो कहां थे? आखिर उन्होंने बस क्यों नहीं चेक की. सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच बिठाई गई है.













उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (संचालन) अनिल कुमार का कहना है कि नियम है कि 10 से ऊपर जो भी बस कंडक्टर यात्रियों को बेटिकट यात्रा कराये हुए पकड़ा जाएगा तो इसके लिए उस पर कार्रवाई तय है. यही नहीं रूट के यातायात निरीक्षक के साथ ही सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक भी जिम्मेदार होते हैं. मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक लगातार चेकिंग अधिकारियों को रोड पर संचालित होने वाली बसों की चेकिंग को लेकर गंभीर होने की हिदायत देते हैं, लेकिन अफसर लगातार लापरवाही बरत रहे हैं. चेकिंग अधिकारियों की निष्क्रियता का फायदा रोडवेज के परिचालक उठा रहे हैं. यात्रियों को बसों में बेटिकट यात्रा करा रहे हैं. यात्रियों के टिकट का पैसा जेब में रख रहे हैं और रोडवेज को राजस्व की भरपूर चपत लगा रहे हैं. ऐसे ही एक परिचालक का 12 यात्रियों को बस में बेटिकट यात्रा कराने का मामला सामने आया है.





लखनऊ आ रही सुल्तानपुर डिपो की बस में 12 बेटिकट यात्री मिले. इन यात्रियों से संबंधित टिकट नहीं दिखा पाने पर संविदा कंडक्टर की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. परिवहन निगम मुख्यालय की ओर से रूट पर चेकिंग करने वाले अफसरों की भूमिका को लेकर भी जांच बिठाई गई है. माना जा रहा है कि इस मामले में कई अफसरों पर गाज गिर सकती है. जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर डिपो की बस यूपी 44 बीएफ 5832 लखनऊ आ रही थी. रास्ते में अकेलवा नामक स्थान पर लखनऊ परिक्षेत्र के यातायात अधीक्षक बलराज सिंह ने बस रोककर चेकिंग की. बस में कुल 45 यात्री थे. इनमें से 12 यात्री बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे. ये यात्री रायबरेली के विभिन्न इलाकों के लिए बस में सवार हुए थे. रोडवेज के नियमों के मुताबिक अगर नौ से ज्यादा यात्री बिना टिकट के मिलते हैं तो उसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाती है. इस मामले में स्थानीय पुलिस को तहरीर दी गई है. प्रकरण मुख्यालय आने के बाद हड़कंप मचा है. मुख्यालय की ओर से आदेश दिया गया है कि बस रास्ते में चल रही थी तो जिन अफसरों की चेकिंग के लिए ड्यूटी लगी थी, वो कहां थे? आखिर उन्होंने बस क्यों नहीं चेक की. सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच बिठाई गई है.













उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (संचालन) अनिल कुमार का कहना है कि नियम है कि 10 से ऊपर जो भी बस कंडक्टर यात्रियों को बेटिकट यात्रा कराये हुए पकड़ा जाएगा तो इसके लिए उस पर कार्रवाई तय है. यही नहीं रूट के यातायात निरीक्षक के साथ ही सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक भी जिम्मेदार होते हैं. मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा. यह भी पढ़ें : अनियंत्रित हुई आजमगढ़ डिपो रोडवेज, सुल्तानपुर स्टेशन पर मची अफरा-तफरी यह भी पढ़ें : ...जब सुलतानपुर डिपो से चोरी हो गई बस

Last Updated : April 25, 2025 at 8:27 AM IST