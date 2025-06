ETV Bharat / state

किन्नरों की गणना के लिए यूपी में बनेंगे 100 कल्याण केंद्र, एचआईवी संक्रमितों की होगी पहचान - COUNTING TRANSGENDER COMMUNITY

ट्रांसजेंडर समुदाय की योजनाओं की समीक्षा करतीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है. राजभवन में सोमवार को उनकी अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में किन्नरों के कल्याण के लिए केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई. इस दौरान वित्तीय समावेशन और सामाजिक उत्थान पर जोर दिया गया. उन्होंने आदेश दिया कि किन्ररों की जनगणना के लिए सौ कल्याण केंद्र बनाए जाएंगे. इसके अलावा एचआईवी संक्रमित कीनन की पहचान करके उन्हें समुचित इलाज दिलाया जाएगा. राज्यपाल ने कहा कि समाज के हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ना जरूरी है और ट्रांसजेंडर समुदाय की बेहतरी के लिए चल रही योजनाओं को जमीन पर उतारना होगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार हो, ताकि किन्नर समुदाय तक इनकी जानकारी पहुंचे और वे इसका लाभ उठा सकें. उन्होंने समाज कल्याण विभाग को समुदाय की जरूरतों को समझकर योजनाओं को उनके अनुरूप ढालने को कहा. इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. राज्यपाल ने प्रदेश में ट्रांसजेंडर समुदाय की जनगणना कराने, उनके लिए 100 कल्याण केंद्र स्थापित करने और एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की पहचान कर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि समुदाय के लोगों की शैक्षणिक योग्यता और कौशल के आधार पर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए. इसके लिए स्वयंसेवी संगठनों और समाज की मदद लेने पर जोर दिया गया. राज्यपाल ने 'गरिमा गृह' जैसी योजनाओं को सभी पात्र लोगों तक पहुंचाने और ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल को और सक्रिय करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि भेदभाव के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और पीड़ितों को जल्द न्याय मिले. बस्ती जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चल रही पाठशाला को और बेहतर बनाने के लिए राजभवन की ओर से एक स्मार्ट बोर्ड भी दिया जाएगा. बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय की प्रतिनिधि प्रियंका सहित अन्य सदस्यों ने अपनी समस्याएं और चुनौतियां साझा कीं. समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव समाज कल्याण, और बस्ती जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे.



