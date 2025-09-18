ETV Bharat / state

बाढ़ पीड़ितों से बोले बिरला- कोई परिवार अकेला नहीं, सबको मिलेगा हक और राहत

बूंदी: भीषण बारिश और बाढ़ से तबाह हुए बूंदी जिले की मिट्टी अभी भी गीली है. गांवों में टूटी झोपड़ियों और उजड़े खेतों का मंजर दिल दहला देने वाला है. गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खुद पीड़ितों के बीच पहुंचे. ख्यावदा, रिहाणा, देलुन्दा मालियों की बाड़ी सहित कई गांवों का दौरा करते हुए बिरला ने परिवारों से सीधे मुलाकात की. उन्होंने लोगों के दुख-दर्द को ध्यान से सुना और हर जरूरतमंद को न्याय दिलाने का भरोसा दिया.

ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ का पानी घर का सामान बहा ले गया. दीवारें ढह गईं और खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह चौपट हो गई. कुछ परिवारों के पास खाने तक का इंतजाम नहीं रहा. इस पर बिरला ने कहा- आप अकेले नहीं हैं. सरकार और प्रशासन हर कदम पर आपके साथ खड़े हैं. राहत से लेकर पुनर्वास तक किसी भी परिवार को सहायता से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा.

राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा : गांवों के दौरे के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली और राहत कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि सर्वे की रफ्तार तेज की जाए. जिन परिवारों को अब तक एनडीआरएफ मद से कपड़े और बर्तनों की सहायता राशि नहीं मिली है, उनके नाम तुरंत जोड़े जाएं. क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे पूरा कर शीघ्र मुआवजा जारी किया जाए. किसानों की फसलों का नुकसान गिरदावरी में दर्ज कर उन्हें नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाए.

