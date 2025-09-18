ETV Bharat / state

बाढ़ पीड़ितों से बोले बिरला- कोई परिवार अकेला नहीं, सबको मिलेगा हक और राहत

लोकसभा स्पीकर बिरला ने बूंदी में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर सुनी लोगों की पीड़ा. अधिकारियों को निर्देश- एक भी परिवार छूटना नहीं चाहिए.

Om Birla in Bundi
बूंदी के बाढ़ पीड़ितों से मिलते ओम बिरला (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2025 at 9:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: भीषण बारिश और बाढ़ से तबाह हुए बूंदी जिले की मिट्टी अभी भी गीली है. गांवों में टूटी झोपड़ियों और उजड़े खेतों का मंजर दिल दहला देने वाला है. गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खुद पीड़ितों के बीच पहुंचे. ख्यावदा, रिहाणा, देलुन्दा मालियों की बाड़ी सहित कई गांवों का दौरा करते हुए बिरला ने परिवारों से सीधे मुलाकात की. उन्होंने लोगों के दुख-दर्द को ध्यान से सुना और हर जरूरतमंद को न्याय दिलाने का भरोसा दिया.

ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ का पानी घर का सामान बहा ले गया. दीवारें ढह गईं और खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह चौपट हो गई. कुछ परिवारों के पास खाने तक का इंतजाम नहीं रहा. इस पर बिरला ने कहा- आप अकेले नहीं हैं. सरकार और प्रशासन हर कदम पर आपके साथ खड़े हैं. राहत से लेकर पुनर्वास तक किसी भी परिवार को सहायता से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा.

राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा : गांवों के दौरे के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली और राहत कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि सर्वे की रफ्तार तेज की जाए. जिन परिवारों को अब तक एनडीआरएफ मद से कपड़े और बर्तनों की सहायता राशि नहीं मिली है, उनके नाम तुरंत जोड़े जाएं. क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे पूरा कर शीघ्र मुआवजा जारी किया जाए. किसानों की फसलों का नुकसान गिरदावरी में दर्ज कर उन्हें नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाए.

पढ़ें : बूंदी में बाढ़, बारिश और बर्बादी...किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

बिरला ने साफ कहा कि ईमानदारी और पारदर्शिता से काम हो, ताकि कोई भी पीड़ित परिवार राहत से वंचित न रहे. संकट बड़ा है, लेकिन सरकार का संकल्प उससे भी बड़ा है.

दर्द बांटने से हल्का होता है बोझ : ओम बिरला ने कहा कि मुश्किल समय में संवेदना सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि चाहे मकान बनाने की बात हो या खेती के नुकसान की भरपाई, हर संभव सहायता मिलेगी. यह दर्द बांटने का समय है और सरकार आपकी ढाल बनकर खड़ी है.

उधर गांवों में त्वरित राहत सामग्री पहुंची. राशन और स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था से ग्रामीणों ने कुछ राहत महसूस की. कई परिवारों ने लोकसभा अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके आने से हौसला मिला है. एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़कर कहा- बेटा, तू आ गया. अब हमें भरोसा है कि हमारी तकलीफ सुनी जाएगी. इस भावनात्मक पल ने माहौल को गमगीन कर दिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

LS SPEAKER OM BIRLABUNDI FLOOD VICTIMSRIGHTS AND RELIEFOM BIRLA IN BUNDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

युवा संसद के समापन पर पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल, बोले- राष्ट्रवाद सबसे बड़ा पंथ

Explained : मंदिर बोर्ड के समर्थन में वाम सरकार ! भाजपा और कांग्रेस भी हैरान, समझें पूरा विवाद

ट्रंप ने भारत को 23 प्रमुख अवैध ड्रग्स उत्पादक देशों की लिस्ट में डाला, बताया अमेरिका के लिए खतरा

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.