उत्तर छत्तीसगढ़ में बना लो प्रेशर एरिया, खूब भिगेगा बिलासपुर संभाग, कई जगहों पर भारी बारिश दर्ज - CG WEATHER REPORT

छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिनों से कई जगहों पर भारी बारिश हुई है.इसका कारण प्रदेश के ऊपर बना लो प्रेशर है.

CG WEATHER REPORT
छ्त्तीसगढ़ के मौसम में उतार चढ़ाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : September 4, 2025 at 7:34 PM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ में सितंबर महीने में कई जगहों पर तेज बारिश दर्ज की गई है. राजधानी रायपुर समेत दूसरे जिलों में भी भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का सीजन 4 महीने का होता है.जो जून से शुरू होकर सितंबर तक रहता है. ऐसे में 3 महीने बीत चुके हैं.सितंबर महीना बारिश का आखिरी माह माना जाता है. पिछले तीन दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही एक दो स्थानों पर 24 से 48 घंटे के दौरान भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है.

बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा बारिश : सबसे ज्यादा बारिश बिलासपुर संभाग के एक दो जगह पर दर्ज की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को भी बिलासपुर संभाग के एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. मौसम में हुए इस बदलाव की वजह से प्रदेश की राजधानी रायपुर में पिछले तीन दिनों से गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली है.

CG WEATHER REPORT
कई जगहों पर दर्ज की गई भारी बारिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
पिछले 48 घंटे से बना लो प्रेशर : मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि पिछले 48 घंटे से एक लो प्रेशर एरिया ओडिशा और आज की स्थिति में उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर स्थित है. इसके प्रभाव से पिछले 24 से 48 घंटों में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में काफी अच्छी बारिश हुई है. पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिलासपुर संभाग में एक दो स्थानों पर भारी से अतिभारी बारिश हुई है.
उत्तर छत्तीसगढ़ में बना लो प्रेशर एरिया, खूब भिगेगा बिलासपुर संभाग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शुक्रवार से मानसून की गतिविधि में कमी आने की संभावना है. गुरुवार को पश्चिमी छोर पर स्थित जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, लेकिन शुक्रवार से वर्षा की गतिविधि कम हो जाएगी. लेकिन आने वाले तीन दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ यानी दुर्ग और रायपुर संभाग में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं- गायत्रीवाणी कांचीभोटला,मौसम वैज्ञानिक

बुधवार को छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों का तापमान

शहरअधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस )न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस )
रायपुर31.4 22.6
माना एयरपोर्ट 30.4 23
बिलासपुर 29.8 23.8
पेंड्रारोड29.421.8
अंबिकापुर 30.4 22.5
जगदलपुर 28.423.8
दुर्ग 31.619.6
राजनांदगांव31.3 20.5


