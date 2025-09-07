ETV Bharat / state

हमीरपुर में प्रेमी-प्रेमिका ने रचाई शादी; बच्चों संग पहुंचा महिला का पहला पति, हाई वोल्टेज ड्राॅमा के बाद वापस लौटी

हमीरपुर : जिले के जरिया थाना में शनिवार को प्रेमी युगल की शादी लोगों के लिये चर्चा का विषय बन गई. रविवार को इस मामले में नया मोड़ तब आ गया, जब महिला का पति चार बच्चों संग उसके गांव पहुंच गया. जिसके बाद दोनों पक्षों को चौकी लाया गया. चौकी पर हाई वोल्टेज ड्राॅमा के बाद महिला ने अपने पति और बच्चों के संग जाने की इच्छा जताई.

पड़री थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक ने बताया कि वह सिलवासा में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है. मिर्जापुर की रहने वाली एक महिला (35) भी उसी कंपनी में नौकरी करती थी. इस दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और शादी करने का फैसला किया. शनिवार को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में दोनों ने जरिया थाना क्षेत्र स्थित एक मंदिर में शादी की. जिसके बाद रविवार को महिला का पति बच्चों संग युवक के गांव पहुंच गया. विवाद के बाद दोनों पक्षों को चौकी लाया गया.

महिला के पति ने चौकी में बताया कि मेरी शादी महिला से बीस साल पहले हुई थी. हमारे पांच बच्चे हैं. पांच माह पहले रोजगार के लिए सिलवासा गया था. पत्नी भी वहीं मजदूरी करती थी. उसी कंपनी में युवक भी काम करता था. इस दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ीं. 1 सितंबर की रात में ड्यूटी से लौटा तो बच्चे रो रहे थे. बोले मां कहीं चली गई है. बाद में पता चला कि उसने एक युवक के साथ शादी कर ली है. जिसके बाद वह रविवार को बच्चों को साथ लेकर आया. चौकी में महिला ने जब अपने बच्चों को देखा तो भावुक हो गई.