पलामू: जिले में प्रेमिका के सामने प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी गई. प्रेमिका चीखती रही, लेकिन किसी ने एक न सुनी. हत्या के बाद प्रेमी का शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया. पुलिस ने पूरे मामले में प्रेमिका के दादा, माता-पिता और भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

दरअसल, जिले के सदर थाना क्षेत्र के जोगियाही में पुलिस ने शनिवार को रेलवे ट्रैक से एक युवक का शव बरामद किया था. युवक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के सुआ के रहने वाले अमरेंद्र सिंह उर्फ बबलू सिंह के रूप में हुई थी. अमरेंद्र के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की थी. इस पूरे मामले में पुलिस ने अनुसंधान करते हुए हत्याकांड का खुलासा किया है.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि अमरेंद्र सिंह अपने प्रेमिका से मिलने के लिए सुआ गांव गया हुआ था. जहां प्रेमिका के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. बाद में गला दबाकर हत्या कर दी गई. पुलिस को रेलवे ट्रैक से शव मिला. शव को देखकर दुर्घटना जैसा नहीं लग रहा है.

परिजनों ने प्रेमिका के सामने ही अमरेंद्र की हत्या कर दी. अमरेंद्र और लड़की के बीच पांच वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. लड़की की शादी कहीं और तय हो गई थी, इसके बावजूद वह अमरेंद्र के साथ बातचीत कर रही थी. इस प्रेम संबंध का परिजन विरोध कर रहे थे.

पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए प्रेमिका के दादा योगेंद्र यादव, पिता राकेश यादव माता कलावती देवी और भाई वृक्ष यादव को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसंधान में सदर थाना प्रभारी लालजी, सब इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, मनोज कुमार मुंडा, एएसआई नबी अंसारी शामिल थे.

