ETV Bharat / state

दोस्त की बीवी से एकतरफा प्यार में पड़े युवक ने खेला खूनी खेल, गला रेतकर उतारा मौत के घाट - Delhi Man Slits Throat Of Friend

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 21, 2024, 7:25 AM IST | Updated : May 21, 2024, 9:43 AM IST

Etv Bharat ( Etv Bharat )

Last Updated : May 21, 2024, 9:43 AM IST