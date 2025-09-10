विवाहिता ने उठाया आत्मघाती कदम, स्कूटी चलाकर पहुंची अस्पताल, पुलिस की जांच के बाद कहानी में आया नया मोड़
फर्रुखाबाद के नेकपुर चौरासी का मामला, पुलिस ने प्रेमी को पकड़ा, पिता ने 5 लोगों पर लगाए थे हत्या के आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 8:57 PM IST|
Updated : September 10, 2025 at 9:52 PM IST
फर्रुखाबाद : विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. प्रेमी ने नहीं बल्कि विवाहिता ने खुद ही आत्मघाती कदम उठाया था. घटना से पहले महिला और उसके प्रेमी में झगड़ा हुआ था. जलने के बावजूद महिला खुद स्कूटी चलाकर अस्पताल पहुंची थी. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. विवाहिता के पिता ने मामले में एक युवक और उसके 4 दोस्तों पर मुकदमा दर्ज कराया था.
जहानगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उन्होंने साल 2013 में पुत्री निशा की शादी मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जल्लापुर निवासी अमित सिंह के साथ की थी. अमित दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं. निशा फतेहगढ़ के नेकपुर चौरासी में दो बच्चों के साथ रहती थीं. 6 सितंबर को निशा घर से दवा लेने गई थी. इस दौरान वह गंभीर रूप से झुलस गई थी. इसके बाद स्कूटी चलाते हुए खुद ही जिला अस्पताल पहुंची थी.
जिला अस्पताल से उसे सैफई के लिए रेफर कर दिया गया था. वहां बेटी की मौत हो गई. पिता ने 7 सितंबर को एक युवक और उसके 5 दोस्तों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया था. मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी. बुधवार को अपर पुलिस अधीक्षक डॉ संजय सिंह ने घटना का खुलासा किया. एएसपी ने बताया कि सर्विलांस, एसओजी ने टीम लगी थी. 24 घटे में ही पुलिस ने घटना का खुलासा कर लिया.
उन्होंने बताया कि आरोपी दीपक के 4 साल से निशा के संबंध थे. वह महिला पर साथ रहने का दबाव बना रहा था. घटना के दिन दोनों में झगड़ा हुआ था. इसके बाद महिला ने खुद आत्मघाती कदम उठा लिया था. मामले में दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है.
यह भी पढ़ें : फर्रुखाबाद में घर से दवा लेने निकली महिला को जलाकर मार डाला; पिता ने दर्ज कराया मुकदमा