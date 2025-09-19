ETV Bharat / state

गर्लफ्रेंड के बेटे को गन पॉइंट पर बनाया बंधक; 7 घंटे चला पुलिस का ऑपरेशन, जानें कैसे बची बच्चे की जान

बच्चे के सिर पर तानी बंदूक: मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी का है. यहां दीपू नाम का युवक शुक्रवार दोपहर प्रेमिका अर्चना के घर पहुंचा. गुस्से में बच्चों से मां का ठिकाना पूछने लगा. जब जानकारी नहीं मिली, तो उसने तमंचा निकालकर बच्चों को कमरे में बंद कर दिया.

कन्नौज: जिले एक सिरफिरे आशिक ने अपनी ही प्रेमिका के बेटे को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया. बच्चे की कनपटी पर तमंचा और आरोपी के मुंह में कारतूस दबा हुआ था. करीब 7 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया और आरोपी के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया.

दीपू बार-बार अर्चना को बुलाने की जिद कर रहा था. एक हाथ में तमंचा, दूसरे में मोबाइल और मुंह में कारतूस दबाकर कभी खुदकुशी की धमकी देता तो कभी बच्चे को डराता. मौके पर ASP अजय कुमार, CO सुरेश मलिक और कोतवाली प्रभारी विष्णुकांत तिवारी भी पहुंचे.

आरोपी ने पुलिस से पान-मसाला मंगाया: घर के बाहर रोते-बिलखते परिजनों को महिला पुलिसकर्मी संभालती रहीं. लगभग 7 घंटे तक चले इस कांड के दौरान आरोपी ने पुलिस से पान-मसाला तक मंगवाया और 100 रुपये का नोट टिप के रूप में बाहर फेंका. आखिरकार पुलिस ने कमरे में घुसकर बच्चे को सकुशल बाहर निकाला. विरोध करने पर आरोपी दीपू के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया गया.

कुछ महीने अर्चना दीपू के साथ रही थी: एसपी ने बताया कि कुछ महीने अर्चना दीपू के साथ रही थी. किसी बात पर दोनों का झगड़ा हुआ और वो नाराज होकर दीपू को छोड़कर चली आयी थी. इसी बात से नाराज होकर आरोपी दीपू ने ये कदम उठाया. आरोपी दीपू को उपचार के लिए भर्ती कराया गया.



एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली: पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि 7 घंटे चले ऑपरेशन के बाद बच्चे को सकुशल आरोपी से मुक्त कर लिया गया है. आरोपी ने पुलिस पर हमला किया था. बचाव में पुलिस ने भी आरोपी पर फायरिंग की. आरोपी के पैर में गोली लगी है. घायल अवस्था में आरोपी को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है.

